Une Sherbrookoise de 13 ans chante les hymnes nationaux au Centre Bell

La jeune chanteuse affirme qu’elle a été très impressionnée devant la foule rassemblée pour assister à la partie. Quand j’ai vu qu’il y avait autant de monde, j’ai bloqué pendant cinq secondes, je ne m’attendais pas à ça, mais je me suis fait confiance, j’y suis allée et ça s’est super bien passé , raconte la jeune fille.

Quelques minutes après sa performance, Jennifer Bellerose avait encore peine à croire qu'elle venait de réaliser cette performance tant attendue.

C’est incroyable, c’est comme si j’étais dans les nuages. Jennifer Bellerose, 13 ans

Un rêve devenu réalité

Au micro de l’émission Écoutez l’Estrie, Jennifer Bellerose soulignait qu’elle était très excitée d’atteindre cet objectif qu’elle s’était fixé, il y a déjà plusieurs années.

Je regarde les parties des Canadiens depuis que je suis toute petite, c’est énorme, c’est un symbole pour notre région. Jennifer Bellerose, 13 ans

La veille de sa performance, la jeune sherbrookoise affirmait que l’angoisse ne l’avait pas encore envahie.

Nous on trouve ça très stressant, affirme pour sa part son père. Jennifer, je la trouve bonne, elle gère bien ça. On a confiance en elle, nous on est là pour la supporter en arrière.

La jeune chanteuse avait déjà effectué un test de son la semaine dernière et elle était emballée de cet avant-goût. L’acoustique, c’est mieux au Centre Bell que dans un terrain de baseball par exemple , illustre-t-elle.

Une affaire de famille

C’est un concept familial, j’ai réalisé en discutant avec elle qu’elle aimait beaucoup chanter les hymnes nationaux , raconte son père.

Jennifer Bellerose a commencé à chanter dans de petits tournois, avant d’entonner l’hymne national dans la Ligue junior majeur. Elle a par la suite été appelée à participer à des événements sportifs au Québec, en Ontario, dans les maritimes et même aux États-Unis.

Je lui demande si elle aimerait aller à certains endroits, on essaie et quand on réussit, on essaie de monter un peu plus haut, c’est elle qui dicte jusque où on peut aller, explique son père. Moi je suis juste là en arrière pour pousser, pour trouver les endroits et les opportunités.

Jennifer Bellerose affirme d’ailleurs qu’elle se sent très privilégiée d’avoir la chance de chanter dans plusieurs villes d’Amérique du Nord alors qu’elle n’a que 13 ans.