Interceptés entre 56 et 66 km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur les routes 11 et 17

Le détachement de North Bay de la PPO a déclaré que trois personnes avaient fait l'objet d'accusation en janvier pour conduite acrobatique avec des excès de vitesse se situant entre 56 et 66 km/h au-dessus des limites de vitesse autorisées.

Le 7 janvier, des agents effectuaient une patrouille radar sur la route 11 dans la municipalité de Powassan, située à 40 kilomètres au sud de North Bay, lorsqu’ils ont surpris un véhicule roulant à grande vitesse.

Une femme de 19 ans, de Stoney Creek, en Ontario, a été accusée pour excès de vitesse. Elle a été libérée et assignée à comparaître au tribunal en février.

Deux jours plus tard, des agents ont également arrêté un conducteur pour excès de vitesse sur la route 17 à Bonfield, située à une trentaine de kilomètres à l'est de North Bay. Le chauffeur de 50 ans, de Québec, a été arrêté sur les lieux et fait l'objet d'accusations de possession de cocaïne, d'excès de vitesse et d'utilisation d'une plaque d'immatriculation non autorisée.

L'homme a été remis en liberté pour comparaître à la Cour de justice de l'Ontario à une date ultérieure.

Mercredi des policiers effectuaient une patrouille radar sur la route 17 dans le canton de Papineau-Cameron lorsqu'ils ont observé un véhicule roulant à grande vitesse. Le conducteur de 18 ans, d'Ottawa, a été accusé et remis en liberté avant de comparaître au tribunal à une date ultérieure.

Tous les véhicules ont été saisis pendant sept jours et les permis de conduire ont été suspendus durant la même période.