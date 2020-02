L'Hiver en fête célèbre ses 20 ans à Val-d'Or

La 20e édition de l'Hiver en fête se déroule à Val-d'Or jusque dimanche, sur le site de la Cité de l'Or. Une fois de plus, diverses activités sont offertes à la population, telles que glissades, randonnées en traîneaux à chiens, pêche sur la glace, spectacles d'humour et jeux gonflables.

Créé il y a 20 ans pour combler l'absence d'une activité populaire hivernale à Val-d'Or, l'Hiver en fête a rapidement été adoptée par la population

Les gens sont là et ils sont contents. On voit des enfants des petites familles, des grands-parents. On en a pour tous les âges. On a plusieurs milliers de personnes qui passent. On pense que c’est vraiment un besoin que les gens ont que de pouvoir profiter de l'hiver plutôt que le subir , affirme le coordonnateur de l'événement, Luc Lavoie.

Pour Alexandre Audet et sa petite famille, pas question de manquer cette chance de profiter des nombreuses activités proposées.

C’est une belle sortie. C’est l’occasion de profiter des joies de l’hiver. Il fait doux, c’est l’idéal en plus, Les enfants avaient hâte. Ils avaient des souvenirs de l’an passé, de pêcher, de faire des jeux dehors.. C’est un incontournable pour nous à Val-d’Or , souligne-t-il.

Clins d'oeil au passé

Le défi pour les organisateurs est évidemment de renouveler l'offre année après année. Quelques nouveautés ont été mises en place pour le 20e, comme un manège et un spectacle de Marco Calliari lors de l'ouverture officielle. La programmation a aussi choisi de faire quelques clins d'oeil au passé.

Trouver de nouvelles idées, ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que cette année on s'est dit, on ne réinventera pas la roue, on va faire des choses qu'on a déjà faites, mais à la sauce 2020 , ajoute Luc Lavoie.

Parmi ces activités du 20e, notons la tenue d'un tournoi d'échecs glacé, du snowboard mécanique et un défi de châteaux de neige.

L'Hiver en fête se poursuit jusqu'à dimanche après-midi.