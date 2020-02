Grave accident sur la route 138 près de Chute-aux-Outardes

Quatre personnes ont été blessées, dont une se trouve entre la vie et la mort à la suite d'une collision dans le secteur de Chute-aux-Outardes. L'accident a forcé la fermeture de la route 138 dans les deux directions en après-midi.

La collision est survenue entre un véhicule et une fourgonnette vers 13 h 15.

Selon la Sûreté du Québec, la conductrice du premier véhicule était seule à bord, alors que trois personnes d’âge adulte prenaient place dans la fourgonnette.

Le conducteur de la fourgonnette a été grièvement blessé et on craint pour sa vie, selon les policiers. On ne connaît pas pour le moment la gravité des blessures des autres victimes.

La circulation se fait dorénavant en alternance sur la route 138 entre Ragueneau et le chemin Principal à Chute-aux-Outardes.

Un patrouilleur en enquête collision de la SQSûreté du Québec est sur les lieux pour déterminer les circonstances de l'accident.

D'après les informations de Geneviève Génier-Carrier