Une semaine pour reconnaître le dévouement des enseignants

La Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule du 2 au 8 février. Partout au Québec, il s'agira d'une occasion de souligner le travail de ceux et celles qui s'activent pour la réussite scolaire de milliers d'élèves.

Hélène Lambert, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), croit qu'il est essentiel de valoriser les efforts des hommes et des femmes qui ont choisi d'enseigner.

Cette semaine est une occasion de plus de reconnaître l'expertise, le dévouement et tout le professionnalisme au quotidien. On profite de cette semaine des enseignants pour leur dire aussi toute la reconnaissance que nous avons pour eux , résume Mme Lambert.

Selon elle, plusieurs enseignants ont un impact positif dans le quotidien des jeunes, mais elle déplore d'un même souffle que l'éducation est souvent portée à bout de bras et que « ces bras viennent à manquer ».

En Abitibi-Témiscamingue, la dernière rentrée a donné bien des maux de tête aux responsables de l'organisation scolaire. Trouver des enseignants pour l'ensemble des besoins et des postes à combler s'est avéré un exercice périlleux et de dernière minute. Le manque de professeurs qualité est une situation bien réelle dans la région.

Assurément ça nous frappe la pénurie des enseignants. À la rentrée scolaire, il y avait des classes sans titulaires. Les commissions scolaires sont alors obligées de faire appel à des gens non légalement qualifiés. Ce n'est jamais l'idéal pour le quotidien de nos élèves , insiste Mme Lambert.

Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, estime pour sa part que les conditions de travail difficile et la charge de travail sont aussi en cause dans ce contexte de pénurie.

« L'objectif est d'améliorer les choses pour que les enseignants retrouvent de l'oxygène. Cette pénurie importante est le résultat d'une détérioration des conditions de travail », a résumé Brigitte Bilodeau.

Au Québec, on compte 1 216 791 élèves inscrits au sein du système scolaire.