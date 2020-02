Un dernier adieu au Père Carmel Lerma

Pendant plus de 55 ans, le Père Carmel Lerma a accueilli à Stratford des milliers de jeunes, les initiant au plein air. D'ailleurs, d'anciens campeurs sont venus d'un peu partout au Québec pour lui rendre un dernier hommage.

Le père Carmel a changé la vie de beaucoup de personnes, dont la mienne. C’est lourd. C’est dur à porter qu’il soit parti. C’est important qu’on soit là , exprime avec émotions Axel Gaba, qui a fait la route depuis Ottawa.

C’est un homme tellement inspirant, qui a construit le camp de ses mains. Il croyait tellement en la bonté humaine , lance un ancien campeur et moniteur. Tout ce qu’on a appris au Camp Claret. De toujours foncer, de ne jamais oublier qu’on est là pour les autres , poursuit-il.

Le fondateur et directeur du camp Claret, le père Carmel Lerma. Photo : Radio-Canada

Alexandre et moi on a été moniteurs pendant des années là-bas, on s’est rencontrés, on s’est mariés par la suite et on a eu une belle petite Jeanne, un autre enfant en chemin. Le Père Carmel a été une inspiration pour nous. C’est important de se réunir pour son départ aujourd’hui , affirme une ancienne monitrice.

Les valeurs du camp sont encore bien présentes dans notre famille, avec nos amis. Père Carmel va toujours vivre dans nos coeurs. Je pense que la relève va continuer ce beau projet-là, dit-elle

Le père Carmel Lerma a appris en décembre dernier qu'il était atteint d'un cancer à un stade avancé. Il est mort le 12 janvier, à l'âge de 90 ans.