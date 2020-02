L'homme tué dans un accident de motoneige était originaire de Bathurst

On connaît maintenant l’identité de l’homme qui a perdu la vie, jeudi à la suite d’une collision frontale entre deux motoneiges près de Bathurst.

Paul DeGrace, une homme originaire de Bathurst avait 55 ans.

Paul DeGrace, un homme originaire de Bathurst, avait 55 ans.

L'accident s'est produit peu après 16 heures sur le réseau provincial de pistes de motoneige à Sormany, à environ 30 km au nord-ouest de Bathurst.

Le conducteur de la deuxième motoneige a été transporté à l'hôpital avec des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Paul DeGrace laisse dans le deuil ses parents, Roger et Déa DeGrace, et sa fille, Ève, ainsi qu'un frère et une soeur.

La Gendarmerie Royale du Canada poursuit son enquête sur les causes de l’accident, mais ne croit pas que l’alcool soit en jeu.