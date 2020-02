Un sceptique des changements climatiques invité à une conférence à Regina

L’événement Reimagine Conference 2020: Roadmap to Sustainable Cities est prévu les 20 et 21 mai. Patrick Moore doit prendre la parole le premier matin.

Patrick Moore a été l’une des figures importantes de Greenpeace pendant de nombreuses années. Il a entre autres été président canadien pendant neuf ans et le directeur de Greenpeace international pour six ans avant de quitter l’organisation dans le milieu des années 1980.

Il est maintenant critiqué par les environnementalistes, dont Greenpeace, pour ses opinions, particulièrement son questionnement du lien entre l’émission de carbone et les changements climatiques.

Patrick Moore s’était attiré bien des critiques pour avoir dit en entrevue à l’émission matinale Fox and Friends que « la crise climatique est non seulement une fausse nouvelle, mais de la fausse science. » Son compte Twitter clame qu’il faut « célébrer le CO2! ».

La Ville de Regina confirme que Patrick Moore sera payé 10 000 dollars, plus le remboursement de ses dépenses, pour prendre la parole à la conférence. Ce montant représente le double de ce qui a été offert au deuxième orateur le mieux payé.

La présence de l’homme à la conférence est critiquée par de nombreuses personnes.

La professeure de biologie à l’Université de Regina Britt Hall est consternée que la Ville ait choisi Patrick Moore pour prendre la parole à l’événement.

« Encore une fois j’ai l’impression que les politiciens de cette ville et de la Saskatchewan ne comprennent tout simplement pas que le changement climatique est une chose importante à prendre au sérieux », dit-elle.

Le conseiller municipal de la Ville de Regina Mike O’Donnell défend la décision de son administration.

« Nous savons que sa présence va susciter beaucoup d’intérêt, et elle l’a déjà fait puisque vous me posez des questions. Et puis il a un passé intéressant », a-t-il dit à Radio-Canada.

Britt Hall, elle, juge qu’il ne faut pas « donner une voix à ceux qui n’acceptent pas la science. La science est fondée sur les faits. Soit vous l’acceptez, soit vous ne l’acceptez pas. Si vous êtes un scientifique, il y a de très bonnes chances que vous acceptiez les données montrant que les humains causent le changement climatique. »

