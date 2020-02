Une première moitié de saison difficile pour les motoneigistes

À Shawinigan et en Haute-Mauricie, des bénévoles et des employés ont surfacé, la semaine dernière, près de 300 kilomètres de sentiers, dont l’état était sévèrement critiqué par les utilisateurs.

Il y a eu beaucoup de critiques. C’est une année plus difficile, parce qu’on a eu peu de neige. Beaucoup de sentiers n’ont pas pu être ouverts et sur les pistes, on frappait des roches avec nos machineries. On a eu beaucoup de bris d’équipement, souligne le responsable des communications du Club de motoneige de la Mauricie, Michel Lebrun.

Les mordus sont tout de même au rendez-vous et comme à chaque année, de nombreux touristes américains passent leurs vacances en forêt.

Rien aux États-Unis ne peut se comparer à ici. On vient pour les températures froides et les belles pistes , raconte l’un d’entre eux, qui dépensera environ 1000 $ par jour dans la région.

À Shawinigan seulement, le Club de motoneige de la Mauricie estime à 30 millions de dollars les retombées économiques générées chaque hiver par la motoneige.

D'après les informations de Jonathan Roberge