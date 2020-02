Les non-membres pourront voter pour le prochain chef du PQ

La course à la direction du Parti québécois est officiellement lancée, et pour la première fois, les sympathisants pourront voter en faveur d'un candidat.

Agnès Maltais, qui aura la charge de ces élections, en a fait état samedi à Montréal lors d’une conférence de presse. Elle a ainsi énuméré les règles, insistant sur la volonté du parti à ouvrir les portes aux membres en règle et aux non membres.

Ces derniers pourront prendre part aux instances du parti et voter contre une contribution de 5 $.

Pour les candidat intéresses par le direction du parti, les bulletins de mise de candidature seront disponibles à partir du 2 mars et les candidats auront jusqu’au 9 avril pour recueillir les signatures nécessaires.

Pour obtenir ce bulletin de mise en candidature, il faut faire un dépôt non remboursable de 10 000 $ , a expliqué Mme Maltais.

Le bulletin de candidature doit être accompagné de la signature de 2000 membres du parti provenant d’au moins neuf régions, ainsi que d’au moins 50 circonscriptions. Les candidats doivent également obtenir la signature de 10 présidences de circonscriptions .

Mme Maltais a indiqué que les débats auront lieu entre le 15 avril et le 20 mai, sans en préciser la date.

J’ai le mandat d’ouvrir le plus possible le débat […] on va essayer de leur [candidats présentis] de leur donner le plus de chance possible de se présenter , a insisté Agnès Maltais.

Mme Maltais a toutefois tenu à préciser que la présidence des élections aura le dernier mot sur la date des débats .

L'élection du nouveau chef aura lieu le 19 juin.