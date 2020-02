Pas de pêche blanche à L’Anse-Saint-Jean cette année

Normalement, de 125 à 150 cabanes auraient dû être installées à ce temps-ci de l’année. Le président de la Zec Anse-Saint-Jean, qui est responsable de chapeauter cette activité hivernale et qui se charge généralement de la location des emplacements de pêche blanche, se désole de cette situation.

Henri Simard explique qu'il s'attend à une importante perte financière.

Pour la ZEC, c’est une perte d’environ 10 000 dollars. Henri Simard, président de la Zec Anse-Saint-Jean

Mettons, 150 cabanes à 125 dollars. Après ça, la location de cabanes, on faisait aussi des concours de pêche, on faisait des activités, on faisait des soupers. Tout ça entraîne une perte d’environ 10 000 dollars , précise Henri Simard.