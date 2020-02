Départ d'un médecin de la Clinique médicale de Touraine : 1000 patients orphelins

Après 23 ans à travailler comme médecin de famille, la Dr Isabelle-Sophie Jolin a pris une pause depuis quelque mois et a décidé de ne pas reprendre ses activités, a-t-elle indiqué dans une lettre adressée à ses patients datée du mardi 28 janvier.

La Dr Jolin avait 1000 patients qui désormais se retrouvent sans médecin de famille.

On s'est fait domper comme des malpropres , a réagi Jacques Lessard qui est un patient du Dr Jolin, ainsi que toute sa famille.

Il ne blâme pas son médecin, mais bien le fait que rien n'est prévu pour que lui et sa famille retrouvent rapidement un autre médecin.

J'ai 67 ans. Notre système de santé est malade et il est encore malade aujourd'hui. Ce qui me fait le plus de peine, c'est pour ma fille et ses trois petits enfants , a-t-il ajouté.

Les patients orphelins ne seront pas repris par les médecins de la clinique. Ils devront s'inscrire au Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF).

Ce n'est pas la première fois que cette situation survient dans la région. En décembre dernier, deux médecins ont pris leur retraite et trois autres sont en congé de maternité au Groupe de médecine familiale (GMF) d’Aylmer. D’ici l’été, environ 2000 patients se retrouveront orphelins.

Moins de patients orphelins en Outaouais?

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais précise que le nombre de patients orphelins est en baisse dans la région.

Effectivement, il y a plusieurs départs de médecins de famille. Cependant, il faut noter que depuis les 6 dernières années l'Outaouais a réussi à combler tous les postes , a écrit le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais dans un courriel à Radio-Canada.

Les patients orphelins en Outaouais : 2017 : 30 470

2020 : 19 907 Source : CISSS de l'Outaouais

Par ailleurs, nous sommes confiants que la faculté de médecine de McGill en Outaouais qui ouvrira en août 2020 favorisera le recrutement des médecins de famille , a-t-il ajouté.

En 2019, dans la région de l'Outaouais, 82,5 % de la population était prise en charge par un médecin de famille, comparativement à 60,8 % en 2014.

Avec les informations de Mama Afou

Plus de détails à venir