Spectacles scolaires reportés au Carnaval des Compagnons des francs loisirs

Les déjeuners de l’École élémentaire publique Héritage et de l’École secondaire catholique Algonquin n’auront pas lieu. De plus, les spectacles scolaires de Joey Albert et Yoshi seront remis.

L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) a intensifié mardi sa grève du zèle, qui s’étend maintenant aux activités spéciales et rassemblements. Bon nombre d’activités nécessitant l’appui du personnel enseignant en-dehors des heures de classe ont donc été annulées.

Les Compagnons des francs loisirs ont pris cette mesure afin de respecter et d’appuyer nos partenaires, soit le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, le Conseil scolaire public du Nord-Est et les membres de l’AEFO.

Le dévoilement du Bonhomme Carnaval à l’occasion du Grand Rassemblement est normalement l’occasion pour les enfants de présenter des spectacles et des numéros de danse à la communauté. Les Compagnons ont plutôt décidé de projeter un film pour enfants pour ne pas que les jeunes familles demeurent en reste.

On a changé notre programmation une petite affaire pour ajouter une activité pour les jeunes familles. Lou Gagné, agente de programmation, Compagnons des francs loisirs

Le festival provincial Quand ça nous chante, avec qui le Carnaval des compagnons avait un partenariat, devait avoir lieu à North Bay du 13 au 17 février, mais a été annulé en raison des grèves des enseignants.

Le festival Quand ça nous chante met en valeur des musiciens amateurs dans une ville différente chaque année. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Le spectacle des Rats d’Swompe aura tout de même lieu le 13 février à 19 heures.

Le reste du carnaval se déroulera comme prévu. La première activité, une soirée bingo, aura lieu samedi soir au club Richelieu de North Bay.

L’ouverture officielle du festival aura lieu le jeudi 6 février.