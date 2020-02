Infiltration d’eau à l’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup

La Fabrique de Saint-Patrice indique avoir pris cette décision en collaboration avec le diocèse en raison des risques d'effondrement de grandes plaques de plâtre à l'intérieur du b¸âtiment.

L’église nécessite des travaux depuis des années, affirme le président de l’assemblée de la fabrique de Saint-Patrice, Hubert Lafortune.

C’est une couverture qui a 115 ans, alors ça fait des années que la toiture est à refaire. Et la fin de semaine dernière, avec la pluie, ça s’est infiltré à travers la couverture et ça a coulé sur les murs et à l’intérieur des murs. On a [de grandes plaques de] plâtre qui sont mouillées , explique-t-il.

Ce sont les précipitations de pluie et de neige qui ont causé l'infiltration, d'après le président de l’assemblée de la fabrique, Hubert Lafortune. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

On veut, tout simplement à des fins de sécurité, ne pas laisser entrer personne. Hubert Lafortune, président de l’assemblée de la fabrique de Saint-Patrice

Seule la sacristie demeure accessible pour le moment. Une analyse des dégâts sera faite au printemps.

La messe du dimanche sera célébrée à l’église Saint-Ludger et à l’église Saint-Patrice, à Rivière-du-Loup. Les messes commémoratives déjà prévues au feuillet paroissial seront célébrées à l'église Saint-Ludger.

La vocation de l’église Saint-François-Xavier

Dix ans après avoir lancé l'idée de déménager le Musée du Bas-Saint-Laurent à l'église Saint-François-Xavier, les dirigeants du musée ont abandonné leur projet au printemps dernier.

L'idée de déménager le Musée du Bas-Saint-Laurent dans l'église avait déjà été envisagée. (Archives) Photo : Radio-Canada

Les membres du conseil d'administration ont confirmé que les coûts pour réaménager l'église et pour y opérer le musée étaient trop importants.

Un forum sera organisé le 21 février prochain pour réfléchir à l’avenir de l’église Saint-François-Xavier.

Un problème qui serait provincial

Les problèmes en lien avec les églises de la Fabrique de Saint-Patrice ont fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Le clocher de l’église Saint-Patrice, notamment, a dû subir des travaux d’urgence à maintes reprises en raison de forts vents qui avaient endommagé la structure.

La base du clocher de l'église Saint-Patrice avait été fragilisée par de très forts vents, en novembre dernier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

C’est toujours le même problème. Ça fait dix ans qu’on travaille à trouver une solution pour sauver ces bâtiments-là. Hubert Lafortune, président de l’assemblée de la fabrique de Saint-Patrice

Ce sont de vieux bâtiments. Et ce ne sont pas juste nos églises à Rivière-du-Loup, c’est partout dans la province. Les églises sont quand même vieilles et elles ont besoin de beaucoup d’amour , estime-t-il.

Avec les informations de Patrick Bergeron