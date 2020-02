La Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux revient pour une deuxième année

Les organisateurs espèrent rassembler jusqu'à 50 cyclistes pour cet événement qui vise à amasser des fonds pour la Fondation, mais aussi honorer la mémoire du policier mort en service à Lac-Simon, en février 2016.

On veut aussi offrir un hommage à tous les Québécois qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie comme policier, pompier, paramédic ou militaire, tout en faisait un clin d'œil à ceux qui servent toujours, pour leur donner le mérite pour le travail qu’ils font , explique Michel Leroux, vice-président de la Fondation.

Pas en Abitibi-Témiscamingue

Contrairement à l'an dernier, le tracé ne visitera pas l'Abitibi. Les cyclistes franchiront 600 km entre le Saguenay et Blainville, en passant par Valcartier, Québec, Wendake, Nicolet, Odanak et Montréal.

Michel Leroux explique que la Fondation souhaite ainsi se faire connaître davantage à l'extérieur de la région.

La première année, on n'avait le choix de partir de l'École nationale de police, où le rêve de Thierry avait commencé, pour finir à Lac-Simon, où sa carrière a pris fin tragiquement. C'était un incontournable. Mais le but de la Fondation, c'est aussi de se faire connaître à la grandeur de la province. On voulait également passer par des bases militaires, des communautés autochtones, des postes de police ou encore des casernes de pompiers et de paramédics.. Si on restait juste sur la 117, il n'y avait pas grand-chose , précise-t-il.

20 000 $ l'an dernier

La première édition de la Randonnée du souvenir Thierry LeRoux avait réuni 21 cyclistes et permis d'amasser environ 20 000 $ pour la Fondation, en septembre 2019. Sans fixer un objectif précis, les organisateurs espèrent dépasser ce montant en 2020.

On aimerait rassembler entre 30 et 50 personnes. On ne veut pas grandir trop vite, parce que ça demeure un gros défi de logistique et de sécurité. Si on peut dépasser le 20 000 $, ça serait déjà un autre grand succès. On veut d'abord avoir une randonnée agréable qui va inciter les participants à revenir , ajoute M. Leroux.

La Fondation Thierry-LeRoux vient notamment en aide à des jeunes de 4 à 25 ans de la Vallée-de-l'Or, de Lac-Simon et de Kitcisakik.