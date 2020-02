Sixième victoire consécutive pour l’Océanic

En moins de deux minutes, l’Océanic a marqué son premier point grâce à l’attaquant Adam Raska. À peine quelques secondes plus tard, il a été suspendu pour le reste de la partie.

Le joueur originaire de la République tchèque a écopé d’une punition majeure en plus d’une extrême inconduite de partie pour avoir mis un autre joueur en échec par derrière.

Rimouski a marqué trois autres buts pendant la troisième période grâce aux efforts de Zachary Bolduc, de Dmitry Zavgorodniy et de Cédric Paré. Zachary Bolduc a d'ailleurs été sacré première étoile du match, avec un but et une passe.

Le gardien de l’Océanic, Colten Ellis, a obtenu la troisième étoile du match.

Rimouski occupe le quatrième rang du classement général des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Rimouski affrontera à nouveau Val-d'Or samedi après-midi à Rimouski.