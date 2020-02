Fermeture de Northern Pulp: aucun changement en vue quant à la gestion des terres publiques

Bien que la perte de Northern Pulp ait supprimé un marché important pour le bois de qualité en Nouvelle-Écosse, le ministre des Terres et des Forêts de la province déclare qu'il n'y a pas de plans pour réduire la quantité de récolte prévue sur les terres publiques.

« Il ne serait pas approprié pour le moment de commencer à réduire l'approvisionnement de nos scieries », a indiqué Iain Rankin aux journalistes après une réunion du cabinet jeudi.

M. Rankin explique que les scieries de la province ont toujours besoin de fibres pour fabriquer des produits et que le processus utilisé par son ministère pour les évaluations et les autorisations de récolte n'a pas changé.

Le ministre des Terres et de la Foresterie, Iain Rankin. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Mais certains propriétaires de scieries ont également exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle surabondance de copeaux et de sous-produits dans leurs chantiers, maintenant que Northern Pulp a fermé, ce qui pourrait mettre en péril leurs activités.

Même avec le plus grand acheteur de copeaux de la province hors jeu, M. Rankin a déclaré que certaines usines ont réussi à envoyer des copeaux à Port Hawkesbury Paper, du moins à court terme, ou à des sites au Nouveau-Brunswick.

Un appel d'offres est également en cours pour un projet pilote de chauffage urbain, bien qu'il ne soit pas près de consommer toutes les copeaux de bois disponibles.

À la recherche d’options

Le ministre a déclaré que l'équipe de transition forestière de la province travaille également sur d'autres initiatives pour essayer de garantir que les usines aient des endroits où envoyer leurs copeaux et autres produits de qualité inférieure.

Shelly Hipson, résidente du comté de Shelburne, s'est dite déçue, mais pas surprise par les propos de M. Rankin.

Ces dernières années, elle a fait partie d'un groupe de citoyens qui ont poussé la province à adopter une approche plus écologique de la sylviculture. Cette pression a contribué à la commande du rapport Lahey sur les pratiques forestières dans la province.

Un rapport recommande une diminution des coupes à blanc en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Mais, même avec l'appel de ce rapport pour moins de coupes à blanc et plus de considération pour la santé des forêts, Shelly Hipson a déclaré que la quantité de coupes en attente et approuvées sur les terres publiques au cours des 18 derniers mois suggère qu'il n'y a toujours pas d'engagement total pour une sylviculture écologique.

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes », a-t-elle déclaré.

« Nous ne sommes pas plus avancés que nous l'étions il y a des années quand le premier ministre a dit qu'ils allaient demander au professeur Lahey de faire le rapport. »

Si Northern Pulp n'est plus là pour acheter des copeaux, Mme Hipson soutient que la province devrait revoir les coupes récemment approuvées pour déterminer si elles sont toujours nécessaires.

Elle affirme que l'ampleur de la préoccupation se reflète dans les appels récents de certains conseils municipaux à arrêter les récoltes dans leurs propres communautés jusqu'à ce que le rapport Lahey soit pleinement mis en œuvre.

« Et la probabilité qu'il soit mis en œuvre est proche de zéro », dit-elle. « Même si nous avons payé pour deux rapports qui disent que nous avons besoin d'une réduction drastique des coupes à blanc, rien n'a changé dans la forêt. »