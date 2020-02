De mystérieuses croix portant des messages menaçants sont plantées à Kanesatake

Les croix ont été placées vendredi matin entre 6 h et 7 h 30.

Des caméras de sécurité ont permis d'identifier ce suspect. Photo : Conseil de bande de Kanesatake

Elles étaient marquées d’insultes et de menaces, notamment à l’encontre du grand chef Serge Simon, et d’une autre élue du conseil de bande et son fils.

Certains messages mentionnaient aussi la SQDC (Société québécoise du cannabis), et également le fait que quelque chose va se passer samedi à 11 h 11.

Le conseil de bande affirme que la Sûreté du Québec a lancé une enquête, ce que le corps de police refuse de confirmer.

Du moins, l’étude des caméras de sécurité des commerces visés a permis de déterminer un suspect et sa voiture, selon le conseil de bande.

Les policiers pensent avoir identifié la voiture du suspect. Photo : Conseil de bande de Kanesatake

Le grand chef Serge Simon, qui pensait tout d'abord que l’homme était un membre de sa communauté, croit maintenant que ce dernier pourrait faire partie d'un groupe d'extrême droite.

M. Simon se demande entre autres pour quelle raison l'homme a disséminé ses croix à travers la communauté plutôt que de se contenter de les planter devant le conseil de bande.

Si quelqu'un a des informations concernant le suspect ou est en mesure de l'identifier, lui ou son véhicule, le conseil de bande demande de contacter le grand chef au 450-479-8373 *107 ou le détachement d'Oka de la Sûreté du Québec.

Cette affaire survient dans un contexte de tensions à l’intérieur de la communauté, plusieurs de ses membres contestant les décisions du conseil de bande.