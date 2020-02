Une fusion municipale entre la région acadienne d’Argyle et Yarmouth?

Le but est évidemment de réduire les coûts de gestion de chacune des municipalités. Mais l'idée d'une fusion soulève de nombreuses questions du côté d'Argyle, une région acadienne, comme celle de conserver une certaine représentation francophone.

« Argyle est un peu plus craintive, parce que nous n'avons pas nécessairement les mêmes intérêts financiers ou langage, ni culture, nous sommes essentiellement distincts de plusieurs façons », dit le chef de l'administration de la municipalité d'Argyle, Danny Muise.

Culture et langue

Le but est évidemment de réduire les coûts de gestion de chacune des municipalités. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

La région d'Argyle a une identité unique, le monde a une fierté et le monde a peur de perdre ça. Danny Muise, chef de l'administration de la municipalité d'Argyle

Une fusion rimerait avec une diminution du nombre total de conseillers représentant Argyle. Actuellement, huit des neuf conseillers municipaux siégeant au conseil municipal parlent français.

La ville tient aussi à conserver ses services en français.

« Nous sommes absolument capables de délivrer un service dans les deux langues dans essentiellement tous les départements », dit M. Muise.

Le chef de l'administration de la municipalité d'Argyle promet d'être intransigeant.

« Si dans les fusions il n'y a pas de considération au niveau de protection et la célébration de la langue et de la culture minoritaire ce sera end of game » lance-t-il.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse s'inquiète d’une dilution de la présence acadienne.

Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

« Faites l'analyse des deux sites web : Argyle, le site est bilingue. Allez comparer avec le site de Yarmouth, c'est clair qu'on se trouve en terre anglophone », dit Marie-Claude Rioux.

Au mois d'octobre, on assistait au rétablissement des circonscriptions acadiennes protégées, dont celle d'Argyle, ce qui lui donne ainsi plus de chance d'élire un francophone aux prochaines élections provinciales.

Après avoir remporté cette bataille, Mme Rioux s’inquiète de devoir en mener une autre sur le plan municipal.

« Au cours des huit dernières années, les Acadiens se sont battus pour obtenir leur circonscription d'Argyle, parce qu'ils avaient perdu un poids politique très important sur le plan provincial. Maintenant, ce que nous on craint, c'est qu'une fusion comme ça se solde en perte de poids politique sur le plan municipal. »

Des conseillers de la municipalité d'Argyle, une région acadienne de la Nouvelle-Écosse, ont entamé des pourparlers en matière de fusion municipale au mois de décembre avec la région anglophone voisine de Yarmouth. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Elle dit tout de même faire confiance à la Municipalité.

« On va laisser le soin aux gens d'Argyle de prendre la bonne décision. »

Déjà un partage de services

Il existe déjà des ententes entre Yarmouth et Argyle.

Les municipalités partagent déjà plusieurs services, comme le traitement des déchets et du recyclage.

Quelques autres exemples : le programme d'éducation au tri de déchets et les coûts du centre de loisirs communautaire Mariner Center.

De plus, les régions se partagent les obligations des coûts liés à la gare maritime du traversier de Yarmouth et de l'aéroport de Yarmouth.

« Nous faisons ça ensemble et ça travaille extrêmement bien parce que l'économie et la taille des investissements c'est trop pour une unité [municipale], alors nous partageons cela », affirme Alain Muise.

Alain Muise, directeur général de la municipalité d’Argyle. Photo : Radio-Canada

La fusion aurait probablement pour effet de consolider les unités des loisirs, de services de collecte de déchets et de financement des organismes sans but lucratif.

Danny Muise concède qu'une certaine réforme municipale est nécessaire à Argyle.

Il précise cependant que plusieurs options s'offrent à eux et que la fusion ne constitue qu'une des voies possibles.

« Une consolidation ou la fusion est un outil qui peut être utilisé pour faire une réforme municipale », explique-t-il.

Danny Muise concède qu'une certaine réforme municipale est nécessaire à Argyle. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Les avantages, selon lui, sont nombreux.

« C'est soit une réduction des coûts ou une augmentation des services pour les mêmes coûts. »

Les discussions n'en sont qu'au stade préliminaire. Le conseil d'Argyle consultera ses résidents au moment convenu.

La municipalité compte bâtir un nouveau bâtiment municipal, fusion ou pas. Elle gardera son lieu de rassemblement des élus, des employés et des services.

Une réunion initiale entre conseillers est prévue au début du mois de février.

Avec les renseignements de Stéphanie Blanchet