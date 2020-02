L’auteure à succès Mary Higgins Clark est décédée

Son éditeur, Simon & Schuster, a annoncé qu’elle est décédée à Naples, en Floride, de causes naturelles. Personne ne s’est jamais connecté plus complètement avec ses lecteurs que Mary , a déclaré son éditeur de longue date, Michael Korda, dans un communiqué.

Veuve avec cinq enfants lorsqu’elle avait 36 ans, elle est devenue auteure à succès au cours de la seconde moitié de sa vie, écrivant ou coécrivant, notamment avec sa fille Carol, plus de 50 best-sellers, souvent adaptés à l’écran – cinéma ou télévision. Les ventes de ses livres ont dépassé les 100 millions d’exemplaires.

Après un premier roman historique sur la vie de George Washington publié en 1969 et qui lui rapporte à peine 1500 dollars, elle décide de se tourner vers une littérature plus lucrative, le roman policier. Elle s’inspire du procès d’une femme accusée d’avoir tué ses enfants pour écrire La Maison du guet (1975). Le livre devient son premier best-seller. Deux ans plus tard, son succès s’installe et son éditeur lui propose 500 000 dollars pour son troisième livre La Nuit du renard.

Vous devez avoir envie de tourner la page , expliquait-elle en 2013. Il y a de très belles sagas dont vous pouvez apprécier un chapitre avant de reposer le livre. Mais si vous lisez mes livres, je veux que vous soyez obligés de lire le paragraphe d’après. Le plus grand compliment que je peux recevoir c’est : “J’ai lu votre sacré bouquin jusqu’à quatre heures du matin et maintenant je suis fatigué.” Je réponds : “Vous en avez eu pour votre argent.”