Des primes à d'anciens employés du Franco suscitent la controverse

Qu’il soit déficitaire ou non, Le Franco, chapeauté par l’ACFA, a toujours rémunéré ses employés, et leur a souvent offert des primes en plus de leur salaire. C'est ce que dévoilent des documents obtenus par Radio-Canada qui montrent également que ces primes ont totalisé plus de 142 000 $ entre 2005 et 2014.

Louis Grenier, qui était jusqu’en décembre le président du conseil d’administration du Franco, a dénoncé sur Facebook ce qu’il appelle « des bonus extravagants » qui, selon lui, seraient partiellement responsables de la situation financière précaire actuelle de l'hebdomadaire.

142 000 $ en dix ans : bonis ou commissions?

Selon ces documents obtenus par Radio-Canada, 101 000 des 142 000 $ décernés entre 2005 et 2014 ont été remis au rédacteur en chef de l'époque, Éienne Alary.

Ce dernier explique cependant qu’il s’agirait non pas de bonis arbitraires, mais de commissions sur les ventes de publicité, dont il était également responsable.

« Je ne remets peut-être pas en question les chiffres qui ont été avancés, mais souvent c’est comment ces chiffres sont avancés », dit-il. « On a présumé qu’il y avait des choses [qui se sont passé] en catimini. »

Son contrat stipulait entre autres qu’il toucherait entre 10 % et 35 % sur certaines ventes de publicités dans l’annuaire du Franco.

« [J’ai jamais prétendu] que j’étais sous-payé, j’ai trouvé que pour un journal dans le milieu communautaire, j’étais bien payé, mais je mettais le travail en conséquence », soutient Étienne Alary.

Ainsi, en 2010 alors que Le Franco affichait un déficit de 41 000 $, Étienne Alary a touché un boni de plus de 12 000 $.

De tels exemples peuvent paraître choquants, concède-t-il, mais il ajoute toutefois : « S’il n’y avait pas eu de ventes, le déficit aurait été encore plus grand. On veut tu voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? »

D'autres employés ont aussi eu droit à des commissions

Radio-Canada a pu confirmer que d’autres employés avaient des contrats semblables. L'un d'entre eux, Joris Desmares-Decaux, était responsable du développement des affaires de 2016 à 2017.

« C'est sûr que [les commissions] étaient moins importantes, car le contexte économique étaient un peu différent », dit-t-il. « Mais pourquoi on parle de la période "Étienne Alary" et pas de la période après? »

Il dit cependant qu'à un certain moment, il a cessé de réclamer ses commissions pour donner un coup de pouce aux finances du journal.

Les informations colligées par Radio-Canada indiquent que d'autres types de primes auraient également été accordés au fil des ans.

Pierre Asselin, un des administrateurs actuels de l’ACFA, ne voit pas matière à s’inquiéter.

« On croit que toutes les décisions qui ont été prises ont été prises de bonne foi et on n'a aucune preuve du contraire », a-t-il déclaré dans une entrevue à Radio-Canada, le 7 janvier dernier.

L’ACFA a refusé de commenter le dossier davantage, citant des inquiétudes pour la vie privée d’anciens employés.