Faute d'habitat, certaines espèces de caribous sont menacées d'extinction

Plus de 80 % de la population de caribous des montagnes du sud de la Colombie-Britannique ont perdu le minimum d’habitat essentiel à leur survie, selon le dernier rapport du Wilderness Committee, un organisme de protection des milieux sauvages du Canada.

« C'est clair comme le jour, la destruction de l'habitat conduit le caribou à l'extinction », explique la militante pour la conservation et les politiques du Wilderness Committee, Charlotte Dawe dans un communiqué.

L’étude révèle que la majorité des populations locales de caribous présente des niveaux de perturbation de l'habitat essentiel au-delà du seuil de rétablissement du caribou. Les 17 unités de population locales concernées (sur 21) incluent celles du haut Fraser, des Kootenays, du district régional de Revelstoke-Shuswap et de la région de Chilcotin.

Wilderness Committee accuse notamment le gouvernement de traîner des pieds sur la protection de l'habitat du caribou dans la province montrant du doigt des activités industrielles telles que la foresterie, les réseaux de routes et les oléoducs de pétrole ou de gaz, qui soumettent ces animaux à une prédation de plus en plus importante.

Le caribou des bois constitue une espèce menacée aux termes de la Loi fédérale sur les espèces en péril.