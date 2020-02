Fermeture de l’A-40 et de l’A-13 en fin de semaine

De la congestion routière est à prévoir en fin de semaine dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 40, en raison des travaux de démantèlement du pont d'étagement de l'autoroute 13.

Les travaux obligeront la fermeture complète de l’autoroute 13 en direction sud entre la sortie no 6 et l'entrée en provenance de l'autoroute 40 en direction est.

Ils forceront également la fermeture complète de l'autoroute 40 et de ses voies de desserte dans le secteur, et ce, dans les deux directions.

La circulation sera ainsi entravée de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Des détours sont prévus par le ministère des Transports, qui demande toutefois aux automobilistes d'éviter le secteur et de privilégier des itinéraires facultatifs.

Il suggère notamment les autoroutes 20 et 30 sur la Rive-Sud, l'autoroute 15 (Décarie et des Laurentides) et les autoroutes 440 ou 640.

Les travaux, qui ont déjà été annulés en raison des mauvaises conditions météo des fins de semaine précédentes, pourraient de nouveau être reportés si cela est nécessaire. Pour le moment toutefois, ni neige ni pluie ne sont prévues.