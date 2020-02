Violence conjugale : la police de Trois-Rivières veut diversifier ses programmes de prévention

Cela fait suite notamment aux cinq féminicides survenus depuis décembre au Québec. Le cas le plus récent est le meurtre de Marylène Lévesque à Québec.

Chez nous, les policiers de Trois-Rivières ont dû intervenir jeudi matin dans un logement de la rue Tonnancour, au centre-ville, pour un cas de violence conjugale.

Le suspect, Jean-Dodien Rukundo, 29 ans, a comparu sous des accusations de voies de fait causant des lésions. Il demeure détenu jusqu’à son prochain passage devant le tribunal.

On ne craint pas pour la vie de la victime, bien qu’elle ait souffert de sérieuses blessures.

La police de Trois-Rivières affirme qu’il y a encore du chemin à faire en matière de prévention, malgré les différents programmes déjà mis en place.

Le responsable des relations avec les médias au sein du corps policier, Luc Mongrain, constate tout de même que la population semble plus sensibilisée à cet égard, puisque de plus en plus d’appels pour dénoncer des cas de violence conjugale proviennent du voisinage ou de personnes qui n’ont pas de lien avec le conflit.

Au cours des cinq dernières années, la police de Trois-Rivières fait état d’une recrudescence des cas de violence conjugale. On rapporte 350 dossiers traités annuellement.

On a différents programmes de prévention pour divers délits, mais il faut comprendre que la violence conjugale étant ce qu’elle est, c’est un enjeu important , explique M. Mongrain

On va tenter de se positionner dans le but d’élaborer davantage notre éventail de programmes de prévention pour aller directement rejoindre les victimes. Luc Mongrain, responsable des relations avec les médias au sein du corps policier,

Jeudi, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a assuré que son gouvernement présentera des mesures concrètes pour protéger les femmes victimes de violence conjugale ou susceptibles de l’être.

Elle affirme qu’il faut s’attendre à ce que des investissements pour les maisons d’hébergement pour femmes soient compris dans le prochain budget provincial.