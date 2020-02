Plus d'un million de dollars dépensés pour les voyages des cadres en éducation

De 2017 à 2019, plus d'un million de dollars ont été dépensés par les cadres de la quarantaine de divisions scolaires du Manitoba, pour des voyages en dehors de la province.

Pour le ministre de l'Éducation, Kelvin Goertzen, ces chiffres montrent qu'il y a du gras à couper. Il demande donc aux divisions scolaires de réduire de 15 % leur nombre de gestionnaires et leurs dépenses en gestion.

Consulter sous forme de texte Le nombre d'élèves provient du rapport d'inscriptions scolaires de septembre 2018 de la province. Les dépenses en déplacement des cadres des divisions scolaires sont les déplacements effectués lors des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Les divisions scolaires Kelsey, Pine Creek, Sunrise, Turtle River et Whiteshell n'ont pas fourni leurs dépenses en déplacement à la province, elles sont ainsi exclues de ce graphique. Le chiffre 6,7 $ correspond à la moyenne parmi toutes les divisions scolaires.

Parmi les divisions scolaires du Manitoba, c'est celle de Rolling River dans l'ouest du Manitoba qui dépense le plus en voyages hors province, avec 16 $ déboursés par élève.

La Division scolaire de Winnipeg, la plus importante de la province, est la moins dépensière en voyages, avec 0,60 $ par élève dépensés en 2 ans.

De son côté, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) arrive au 6e rang, dépensant environ 11 $ par élève.

Des dépenses nécessaires, répliquent les divisions scolaires

Pour Alain Laberge, le directeur général de la DSFM,Division scolaire franco-manitobaine étaler ces dépenses des divisions scolaires sans les expliquer « frise la démagogie ».

La division scolaire Rolling River, la plus dépensière, compte à son effectif six déplacements hors province en 2 ans. Il s’agit de formation en utilisation de logiciels, de congrès sur l’éducation autochtone et l’éducation en milieu rural.

La commissaire Arlene Reid indique tout de même que réduire les frais de déplacement est une priorité que s'était donnée cette division scolaire de Rolling River il y a 2 ans.

Du côté de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Alain Laberge explique que, sur 40 voyages effectués par les cadres, 24 sont reliés à des événements la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et du Regroupement national des directions générales de l'éducation (RNDGE).

La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine fait partie de ces deux organismes pancanadiens francophones, et une représentation de la division scolaire est de mise aux événements.

Alain Laberge mentionne également cinq voyages à San Francisco en juillet pour participer à la conférence de John Hattie, ajoutant que « les gens n'étaient pas nécessairement payés ».

Dans tous les cas, les déplacements hors province sont nécessaires pour le développement professionnel en français, soutient le directeur de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Combien d’ateliers sont donnés en français ici au Manitoba pour les administrateurs? Moi, je n'en ai pas vu. Pour avoir une formation, il faut aller à l’extérieur. Alain Laberge, directeur général, DSFM

La province prévoit un budget de 1,33 milliard de dollars pour l'éducation en 2020-2021.

Avec les informations de Gavin Boutroy