Plaque d’immatriculation GRAHBER : la cour rejette la plainte

Lorne Grabher a eu sur sa voiture la plaque d’immatriculation GRABHER , son nom de famille. Le registraire des véhicules à moteur de la Nouvelle-Écosse a révoqué la plaque en 2016, après avoir reçu une plainte. En anglais, les mots grab her peuvent se traduire par empoigne-là , attrape-là ou ramasse-là . Aux États-Unis, une déclaration misogyne de Donald Trump employant ces mots en 2005 avait fait surface en 2016.

Lorne Grabher, dont le patronyme est d'origine autrichienne et allemande, avait offert cette plaque en cadeau à son père, puis l’utilisait depuis la mort de ce dernier en 1990.

Devant le tribunal, le registraire des véhicules de la Nouvelle-Écosse défendait sa décision en arguant que la défense de la liberté d’expression ne s’applique pas aux plaques d’immatriculation ; que les automobilistes à qui une plaque personnalisée est refusée ont le loisir de s’exprimer librement sur une propriété adjacente ; et que GRABHER , dépourvu de contexte, peut être compris comme un message appuyant la violence envers les femmes et les filles.

De plus, selon le registraire, M. Grabher ne parvenait pas à convaincre que la révocation de sa plaque renforçait des stéréotypes ou de la discrimination envers les personnes d’origine austro-allemande.

Les arguments de Lorne Grabher

Expliquant que sa plaque d’immatriculation servait à exprimer l’identité et l’histoire de sa famille, qui en est une d’immigrants, Lorne Grabher soutenait que la révocation de cette plaque contrevenait à sa liberté fondamentale d’expression et au principe d’égalité devant la loi enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Le but premier d’une plaque d’immatriculation personnalisée n’est pas l’expression, mais cela ne veut pas dire que l’expression n’y est pas permise et protégée, soutenait-il.

Il remarquait dans sa plainte que les gouvernements eux-mêmes emploient des mots qui peuvent être jugés bien plus offensants que son nom de famille, citant en exemple les localités de Dildo, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Crotch Lake en Ontario.

Quant au caractère offensant que le registraire des véhicules à moteur attribue à sa plaque, M. Grabher invoque un affidavit soumis par la docteur Debra Soh. Celle-ci s’opposait à l’idée que la plaque GRABHER puisse être considérée comme un message soutenant la violence physique faite aux femmes, avait déclaré qu’il n’y avait pas de preuve d’une culture du viol au Canada, et soutenait que les cas de violence sexuelle étaient en déclin.

Debra Soh, qui est intervenue dans l'affaire Grabher, dans les couloirs de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, le 24 avril 2019 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Michael MacDonald

Dans sa décision de 50 pages rendue vendredi, la juge Darlene Jamieson de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse s’est rangée derrière la position du registraire des véhicules à moteur de la province. La protection de la liberté d’expression ne s’étend pas aux plaques d’immatriculation personnalisées qui appartiennent au gouvernement, tranche la magistrate.

Ils ne sont pas des espaces publics où un droit illimité à l’expression s’exerce, écrit-elle.

L’objectif premier d’une plaque d’immatriculation n’est pas l’expression, mais l’identification et la réglementation de la propriété d’un véhicule , écrit la juge. Puisqu’elle est principalement utilisée par la police et les agences gouvernementales, la plaque d’immatriculation est, par sa nature même, un espace privé gouvernemental .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lorne Grabher avec sa plaque personnalisée. Photo : CBC/Yvonne Colbert

Le jugement ne signifie pas que le nom de famille Grabher soit offensant, précise la juge Darlene Jamieson. La décision ne cherche en aucune façon à diminuer l’importance du nom de famille de M. Grabher ou la fierté que M. Grabher et sa famille ressentent et doivent ressentir envers leur nom et leur héritage , écrite-t-elle.

Un organisme albertain appelé Justice Centre for Constitutional Freedoms se charge du dossier de Lorne Grabher.

Enregistré depuis 2010 comme organisme de bienfaisance auprès du gouvernement du Canada, ce groupe se décrit comme défendant les libertés constitutionnelles des Canadiens par l’entremise des tribunaux et de l’éducation. Il défend en général des causes socialement conservatrices, comme celles d’individus ou d’organisations invoquant un droit religieux ou s’opposant à l’avortement.

Jay Cameron, l’avocat du Justice Centre for Constitutional Freedoms représentant M. Grabher, a dit vendredi qu’il étudierait le jugement, mais croit qu’il a des motifs pour le porter en appel. Son organisation continuera de mener cette bataille judiciaire si c’est le cas, a-t-il dit.