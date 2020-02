Fini les sacs en plastique chez IGA

À Trois-Rivières, les sacs en plastique se font rares, même dans les supermarchés IGA qui les offrent toujours. Un signe que l'habitude d'apporter des sacs réutilisables est bien ancrée chez les clients.

Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Je vous dirais que pour la majorité des clients, c'est une bonne nouvelle. À la base, cette demande-là du retrait des sacs de plastique ça vient d'une demande de la clientèle. Donc, les consommateurs sont prêts , explique Marie-Pier Paquette propriétaire du IGA extra Marché Paquette.

Par contre, il reste du travail à faire puisque les sacs dans le rayon des fruits et légumes demeureront en place.

On a élargi notre comptoir cet été et les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Les gens, on dirait qu'ils ont peut-être besoin de voir qu'il y a peut-être une protection sur les fruits et légumes , lance quant à lui Francis Desrochers, copropriétaire du IGA Des Chenaux.

Les actions prises par les commerçants connaissent aussi certaines limites. Les options offertes doivent être adoptées par les clients et les marchands ont peu de pouvoir sur ce que leurs fournisseurs offrent.

Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde en prenne conscience. Et [ça] passe par le gouvernement qui doit faire en sorte que tout le monde danse sur le même pas , ajoute M. Desrochers.

Metro et Super C ont comme objectif de réduire l'utilisation des sacs en plastique de 50% d'ici la fin de 2023. Loblaw et Provigo quant à eux préfèrent encourager les consommateurs à utiliser les sacs réutilisables.

D'ici le 19 mars prochain, IGA continuera de rappeler à ses clients d'apporter leurs sacs, notamment avec la chanson Oublie pas tes sacs du groupe Bleu Jeans Bleu composée pour la cause.

D'après le reportage de Pascale Langlois