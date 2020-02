Valorisation des résidus marins : une filière en construction

Un marché se développe peu à peu pour les résidus marins et les usines de transformation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et pourrait bien réussir à percer une nouvelle filière pour ce qui, autrefois, finissait aux poubelles.

Réduction du gaspillage alimentaire, récupération, diminution de l’enfouissement et des gaz à effet de serre; ces tendances ont aussi leurs échos dans les usines de transformation de fruits de mer et de poissons.

Certains propriétaires d’usine n’ont pas attendu la mode pour y penser. L’enfouissement a un coût. L’éviter peut devenir rentable.

Au fil des années, les reponsables de l'usine Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, ont déniché des acheteurs pour presque tout leurs résidus.

L’usine vend ses carcasses de homard pour la fabrication de farine, celles de sébaste pour la fabrication d’appât. L’Asie achète ses carcasses de turbot, de morue pour en tirer des bouillons. Même les peaux de poissons sont vendues en Thaïlande pour la fabrication de « chips ».

Les résidus, triés et congelés à l’usine, partent en conteneur vers leur destination finale, indique le propriétaire Roch Lelièvre. Il en va ainsi aussi des résidus de hareng du Fumoir Gaspé Cured, dont Roch Lelièvre est aussi copropriétaire. Le poisson est utilisé jusqu’à la dernière arête.

De la morue (archives) Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Ce qui n’est pas destiné à la consommation humaine sera recyclé en appât. On a peut-être 3-4 % de déchets , estime M. Lelièvre.

D’ici 2022, les résidus marins ne pourront plus être enfouis au Québec. Le compostage et l’épandage sont bien sûr des solutions pour plusieurs usines de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Toutefois, c’est aussi une dépense. Gino Lebrasseur, directeur d’Unipêche M.D.M., admet que c’est un problème auquel son groupe réfléchit depuis une dizaine d’années. Il y a des développements encore à faire , indique M. Lebrasseur.

C’est pour aller encore plus loin sur le chemin de la valorisation que le groupe Unipêche M.D.M. comme Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan se sont associés à un consortium de chercheurs pour développer à la fois une première transformation de la biomasse résiduelle et un réseau d’acheteurs prêts à effectuer une 2e, voire une 3e transformation de cette nouvelle ressource.

La fabrication de farines pour les chiens, les chats ou le bétail est une des voies retenues par les chercheurs du consortium formé de Merinov, Cintech Agroalimentaire ainsi que l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval.

Merinov travaillera de concert avec les usines de la région. Cintech Agroalimentaire se concentrera sur la création de produits destinés à l’alimentation humaine. Le laboratoire de l’Université Laval travaillera sur le développement de nouvelles technologies pour dégrader par digestion des carapaces de crabe et de homard dans le but de fabriquer de nouveaux aliments destinés au marché animalier.

Retombées régionales

Si l’objectif est d’aider les entreprises à développer la transformation d’un maximum de résidus dans la filière alimentaire humaine et animale, souligne le chercheur Laurent Girault du centre Merinov, les responsables du projet souhaitent aussi générer le plus de retombées régionales possible.

Tri du crabe à l'usine Unipêche MDM de Paspébiac Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le chercheur relève l’exemple des usines de crevettes Marinard et Crevette du Nord Atlantique qui fabriquent des farines de crevette. C’est un produit qui est devenu très important dans leur gamme, au même titre que la crevette fraîche ou décortiquée qu’ils vendaient déjà.

L’intérêt de ce projet réside donc dans son approche résolument alimentaire. C’est ce que font déjà très bien les usines, donc il n’y a pas d’obstacles technologique et d’équipement , relève le chercheur de Merinov.

Le consortium a déjà recruté des entreprises de 2e et de 3e transformation de la région de Montréal, mais aussi en France, qui sont disposées à acheter la ressource.

M. Girault se montre optimiste quant au potentiel du marché. On a des clients qui, explique-t-il, il y a 10 ans, sur une analyse économique, nous disaient, ça ne vaut pas la peine au Québec, vous ne produisez pas pas assez de volume pour que ce soit intéressant, mais qui aujourd’hui sont complètement revenus sur leur décision. Ils sont prêts à offrir des prix beaucoup plus élevés pour des volumes plus faibles tout simplement parce qu’en alimentation animale, comme en alimentation humaine, les clients ultimes veulent des produits de plus en plus naturels, avec le moins d'additifs chimiques, de haute qualité, de traçabilité certifiée. Il se trouve que nos usines ont ce produit en main.

Essentiellement, les résidus seront classés, triés, selon leur grade alimentaire puis congelés, broyés ou séchés dans les usines de la Gaspésie et des Îles, avant d’être expédiés vers une usine de transformation plus spécifique. Ce que vont faire les entreprises acheteuses, précise Laurent Girault, ça va dépendre de leurs créneaux, ça peut être tout simplement, par exemple de mixer une farine de crabe avec une farine de maïs pour faire un aliment pour les animaux domestiques qui serait de plus haute qualité que ce qu’on trouve déjà dans les marchés.

Un projet de trois ans

Le consortium travaille avec une dizaine de sites de transformation qui appartiennent aux sept plus importantes entreprises de transformation de produits marins au Québec. On peut penser que 80-90 % du volume de homard et de crabe transformés au Québec sont partie prenante du projet , estime M. Girault.

Selon le chercheur, le projet pourrait permettre de valoriser environ 5000 tonnes de biomasse.

Crevettes fraîches Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

Les tests seront réalisés en 2020 en interaction avec les acheteurs. Pour valider, évidemment, si le projet leur convient et donc qu’il y aura un débouché commercial qu’on espère le plus rapidement possible , détaille le chercheur de Merinov.

Les chercheurs espèrent être en mesure d’obtenir les premières ressources livrables pour la transformation industrielle et la commercialisation dès 2021.

Par la suite, les chercheurs tenteront de développer des produits plus complexes.

On ne pense pas régler un problème qui est pendant depuis 10 ans en 12 mois, ce serait irréaliste , prévient toutefois Laurent Girault.

Les transformateurs devront investir.

Se lancer dans une nouvelle filière, indique le chercheur, exige une certaine patience puisque parvenir à la rentabilité peut prendre quelques années.

Un bilan sera réalisé chaque année avec les transformateurs de produits marins afin de mettre en branle une chaîne de production dès qu’un coproduit sera approuvé par les acheteurs.

Le projet devrait se terminer en 2022.