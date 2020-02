Une pétition pour modifier un tronçon de route à Hébertville

En fin d’après-midi vendredi, une quarantaine de personnes l'avaient signée.

Les signataires veulent notamment améliorer la visibilité dans le secteur afin de le rendre plus sécuritaire. Sur place, certains citoyens estiment que l’entretien de la chaussée laisse à désirer sur cette portion de route. D’autres affirment que les automobilistes y circulent trop rapidement.

Pour moi, c’est vraiment à risque. Maintenant, ce n’est pas moi qui vais faire les changements là-dedans. Si les citoyens se plaignent, je pense que c’est avec raison , mentionne Langis Croft, un citoyen d’Hébertville.

Le ministère des Transports du Québec n'était pas au courant de l'existence de la pétition lorsque joint par Radio-Canada.

Par contre, l'intersection de la route 169 et de la rue Martin fait présentement l'objet d'études et d'analyses. De plus, des représentants du ministère et des élus locaux ont eu l'occasion de se rencontrer récemment pour discuter de cet enjeu.

Pour l'instant, les pistes de solution potentielles n'ont pas encore été échafaudées.

D’après les informations de Catherine Gignac