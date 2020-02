Toujours pas de parité dans les conseils d'administration de l'industrie énergétique

Nassima Way

Dans les compagnies albertaines de ce secteur, le nombre de femmes dans les conseils d’administration est passé de 12 % en 2018 à 14 % en 2019.

Selon l’experte en finances Deb Yedlin, le nombre des femmes augmente, mais elles sont toujours désavantagées dans les entreprises de Calgary. Nous sommes très en retard, les compagnies d’électricité, de pipelines et d'énergies propres sont toutefois plus inclusives que les pétrolières et gazières , explique-t-elle.

Il y a encore beaucoup de barrières à franchir. Deb Yedlin, experte en finances

Mondialement, le nombre de femmes dans les conseils d’administration continue d’augmenter, mais à un rythme très lent.

Ce rythme est trop lent, selon la banque américaine d’investissement Goldman Sachs, qui aide les entreprises à entrer en Bourse. Son président, David Solomon, dit que sa banque travaillera seulement avec les entreprises qui ont au moins une femme ou une personne issue de la diversité dans leur conseil d’administration .

Aux États-Unis, la proportion des femmes dans les conseils d'administration des sociétés pétrolières et gazières a atteint 14 % en 2019.

Ainsi, cette mesure permettra à plusieurs femmes d’accéder aux plus hauts niveaux hiérarchiques d'entreprises américaines. D'ailleurs, Goldman Sachs va aider celles qui le désirent à recruter des femmes détenant les compétences nécessaires.

Plusieurs défenseurs de la mixité pensent que la décision de Goldman Sachs servira d’exemple aux banques d'investissement canadiennes. La présidente de Women in Capital Market, Camilla Sutton, explique que c’est un petit pas, mais un pas très important.