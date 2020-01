Grève des enseignants : la pression se fait sentir dans les centres de ski

La station de ski Antoine Mountain, à Mattawa, a même pris la décision de fermer les jeudis, une journée marquée normalement par la présence de groupes scolaires.

Ça nous affecte, on a moins d’emplois. Beaucoup de gens ne travaillent plus les jeudis, maintenant. Tous les skis qu’on louait, on ne les loue plus , explique Murray Jonescu, qui est patrouilleur bénévole à la station.

Lui-même est déçu de ne pas pouvoir profiter de ce jour de la semaine pour s’entraîner. Mais il pense également aux enfants. À chaque fois qu’on a des écoles, la plupart du temps, on donne le goût de skier aux jeunes , souligne-t-il.

7% des canadiens de plus de 12 ans pratiquent le ski alpin. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Trouver des solutions

À la station de ski Laurentian, à North Bay, c'est 60 % des réservations scolaires qui ont été annulées. Le personnel de tente malgré tout de voir le bon côté des choses. On comprend la situation , soutient le directeur général de l’établissement, Cam Graham.

Il raconte même avoir tenté de tourner les journées de grève à l’avantage du centre de ski. L’équipe souhaitait mettre en place un camp de jour ponctuel.

Malheureusement, le personnel que nous voulions employer fréquente l’école secondaire. Donc à moins que les journées de grève tournante touchent les écoles secondaires et élémentaires en même temps, c’est impossible. Jennifer Matthews, gérante adjointe du centre de ski Laurentian

L’achalandage est toutefois plus élevé que la moyenne lors des jours de grève, ce qui a pour effet de pallier une partie des pertes d’argent de la station, soulève Mme Matthews.

Un constat partagé par le Centre de ski Adanac, dans le Grand Sudbury, qui a subi deux annulations scolaires en janvier.

Le centre de ski Adanac est opéré par la municipalité du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Les syndicats enseignants en grève critique critiquent notamment la taille des classes et l’instauration de cours en ligne obligatoire pour les élèves. Ils revendiquent également de meilleures conditions de travail.