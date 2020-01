Selon les chiffres de Desjardins, le produit intérieur brut (PIB) de la région devrait croître de presque cinq pour cent et demi au cours des 12 prochains mois.

Pour l'ensemble du Québec, Desjardins parle plutôt de 3,6 %.

L'Abitibi-Témiscamingue se classe en seconde position tout juste derrière la région du Nord-du-Québec.

Les trois premières régions administratives sont des régions-ressources, signe que les investissements dans les ressources naturelles occupent encore une place importante.

Parmi les régions qui devraient le mieux performer, il y a les régions minières, qui sont fortement stimulées par la vigueur des investissements, laisse savoir l'économiste senior qui a travaillé sur les chiffres des de Desjardins, Chantal Routhier. Elle ajoute par ailleurs ne pas être surprise n'est par ces chiffres.

Chantale Routhier, économiste chez Desjardins Photo : NH photographes / Normand Huberdeau

Le secteur minier a bien fait, les investissements ont bien repris et quand ça reprend de cette façon, on le voit sur la croissance économique, ça fait une bonne différence , décrit-elle.

La perception des communautés d’affaires de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda est au diapason avec les données présentées par Desjardins; l'économie ne se pas pas uniquement bien que dans les rapports.

Ça concorde très bien avec ce que l'on constate sur le terrain. Il y a un certain ralentissement, mais c'est très mineur et l'Abitibi-Témiscamingue va très bien performer à l'échelle provinciale, ce qui est très bien , commente le président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Jérémie Fournier.

Le président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, David Lecours, estime que les gens d'affaires ont leur mot à dire sur le succès de l'économie régionale.

David Lecours est président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

On peut en être fier. À se promener au centre-ville de Rouyn-Noranda, on ne voit pas beaucoup de locaux vacants et il y a plusieurs entreprises en démarrage. On le ressent sur le terrain que ça bouillonne sur le terrain et que l'économie va bien , dit-il.

Faible croissance de l'emploi

L’Abitibi-Témiscamingue est deuxième en matière de croissance du PIB est avant-dernier en termes de croissance des emplois.

Sans dire que c’est anormal, l’analyse de Desjardins Chantal Routhier admet que ce chiffre pourrait être plus élevé et devrait davantage se suivre. Dans la région, Desjardins évoque parle d’une croissance de l'emploi de 0,3 pour cent contre une moyenne provinciale de 0,8.

Par contre, plusieurs gros projets ont été développés au cours des dernières années dans la région et il est normal que la croissance de l’emploi s’essouffle un peu, mais que le PIB lui, demeure sur une séquence positive.

On n'a pas tout le monde dont nous avons besoin pour combler nos emplois alors dans ce contexte-là, je ne m'attends pas à ce que l'emploi puisse croître énormément , dit Mme Routhier.

Les employeurs nous le disent, ils pourraient engager davantage, mais ils manquent déjà personnel , disent-ils.

La pénurie et la rétention de main-d'oeuvre demeureront encore bien présentes en 2020. Dans la région, la part des 15-64 ans passera de 66 % à moins de 63 % entre 2016 et 2021, selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec. Le président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Jérémie Fournier, soutient que les défis sont nombreux en plus de la pénurie.

On va parler de l'employabilité, il va avoir certaines hausses dans les salaires, ce qui est un gros enjeu pour les entrepreneurs, surtout lorsque l'on ne connaît pas à quoi nous allons à nous en tenir au cours des années subséquentes , dit-il.

Les postes vacants sont cependant légèrement moins nombreux. Ils sont passés de 3500 à 3200 entre le troisième trimestre de 20218 et le troisième trimestre de 2019.