Le Château Beauce n’a plus d’acheteur potentiel

Les frais étaient devenus trop important pour l’acheteur qui devait respecter plusieurs normes pour son type d’activités. Ils vont retirer leur proposition d’intérêt , se désole la directrice générale Sonia Nadeau.

Les travaux de nettoyage de l’édifice centenaire de Sainte-Marie ont été exécutés en novembre et décembre derniers.

La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches possède ce bâtiment construit en 1903 qui a été protégé par un avis d'intention en octobre 2018 de classement d'immeuble patrimonial, après avoir été menacé de démolition.

Mme Nadeau, qui a bien hâte de voir ce dossier derrière elle, ne sait pas encore ce qu’il adviendra du Château Beauce.

Le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Culture regardent c’est quoi les possibilités. Nous aussi, on regarde. Est-ce qu’on le remet en vente? Qu’est-ce qu’on fait? , se demande Sonia Nadeau.

Le Château Beauce à Sainte-Marie a été construit en 1903. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Travaux électriques

La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches attend maintenant des autorisations de la part du ministère de la Sécurité publique pour les travaux électriques.

Les travaux sont quand même considérables, c’est pour ça que ça nous prend les autorisations dans le fond pour pouvoir continuer, mais au moins la phase nettoyage est vraiment complétée , explique la directrice générale.

Pour l’instant, l’organisme n’a pas d’échéancier, mais Sonia Nadeau affirme qu’elle discute chaque semaine avec les deux ministères pour faire le point.

On a hâte que la situation se règle [...] des chaufferettes d’appoints, le chauffage, l’électricité, ça coûte très cher, 6000 $ et plus par 2 mois, c’est beaucoup de sous , souligne-t-elle.

De son côté, le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, soutient que sa municipalité a d’autres priorités. Je ne dis pas que le Château Beauce n’est pas prioritaire, mais j'ai beaucoup d'investissement pour faire avancer Sainte-Marie, il y aura des choix à faire , dit-il.