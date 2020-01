La sécurité publique et la drogue au coeur des municipales de Moncton

Dawn Arnold a annoncé vendredi qu’elle briguera un second mandat à la mairie de Moncton. Deux autres candidats ont confirmé qu’ils se lançaient dans la course. Chad Peters et Erik Gingles entendent faire campagne sur les questions sociales, alors que la ville a été marquée par des préoccupations croissantes au sujet de la sécurité publique et des conditions de vie des plus démunis.