L'élargissement de la consigne inquiète un épicier gaspésien

L’élargissement du système de consigne à toutes les bouteilles et canettes, y compris les bouteilles d’eau et de vin, inquiète le chef épicier gaspésien Dominic Nicolas. Le commerçant craint que les changements annoncés par le gouvernement Legault causent des problèmes de logistique pour les entreprises comme la sienne.

J’ai calculé que juste ici, on vend environ 30 000 bouteilles de vin par années, explique le propriétaire des Cuisines Nicolas et du Marché Richelieu de Cap-d’Espoir, à Percé. Si on nous ramène tout ça, ça va prendre un entrepôt et une logistique.

Dominic Nicolas soutient qu’il n’aura ni le temps ni les employés nécessaires pour recevoir et trier davantage de bouteilles et de canettes, surtout dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.

Mon cabanon à bouteilles, il est rempli de bouteilles et tout est mêlé, dit-il. Tu ouvres ça et c’est un film d’horreur , illustre-t-il.

L’épicier craint que la gestion des contenants consignés prenne trop de place dans son entreprise, au détriment des activités liées à l’alimentation. C’est rendu un domaine [à part entière], croit-il. Ce n’est plus sujet à être fait par des employés de l’épicerie.

Dominic Nicolas propose la création d’entreprises spécialisées, dont le mandat sera de gérer le retour des bouteilles et des canettes consignées.

