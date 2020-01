Déficit budgétaire anticipé et manque d'espace au CISSS des Îles

La présidente-directrice générale, Jasmine Martineau, attribue principalement la situation à l'embauche de main-d'œuvre provenant d’agences privées pour combler les équipes de travail.

L'année passée, on avait fini l'année financière avec 15 000 heures travaillées par de la main-d'œuvre indépendante, rappelle-t-elle. Cette année, si on fait une projection jusqu'à la fin de l'année, on finirait avec le double, autour de 30 000 heures.

Selon la présidente-directrice générale, le recours de plus en plus fréquent à des employés externes est lié à la pénurie de main-d'œuvre ainsi qu'à l'accroissement des services offerts par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

Depuis 2 ans, explique Mme Martineau, il y a environ 60 nouveaux postes qui ont été créés au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

L’arrivée du service d’hémodialyse, l’intensification des soins à domicile et la bonification de certains programmes ont contribué à accroître les besoins en main-d’œuvre.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles compte quelque 550 employés. (archives) Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Recrutement à l’international?

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles n'exclut pas d'avoir recours au recrutement de main-d'œuvre à l'international pour régler le problème.

Actuellement, mentionne Jasmine Martineau, on est en réflexion. On analyse la situation. Et dans les prochains mois, on aura une décision à prendre par rapport à ça. Il y a des gens de la région de Montréal et ailleurs au Québec qui font du recrutement à l’international parce qu’ils ne réussissent pas à avoir leurs ressources.

Je ne serais pas la première à le faire si on va vers cette voie-là. On court tous après les mêmes ressources. Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

Manque d’espace

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles doit jongler avec un manque d'espace criant à l'Hôpital de l’Archipel.

Notre hôpital a bientôt 30 ans, précise la présidente-directrice générale. Au fil des années, il y a bien des services qui se sont rajoutés.

Arrive un temps où on ne peut plus agrandir de l'intérieur. Il faut penser à des solutions autres. Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

L'hôpital de Cap-aux-Meules a été inauguré en 1992. (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

En 2019, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a ajouté des unités mobiles ce qui a permis de créer 12 nouveaux bureaux, mais le problème n’était pas complètement résolu.

La semaine dernière, la chapelle, située au troisième étage de l'hôpital, a été convertie en espaces à bureaux. Jasmine Martineau précise que les usagers peuvent tout de même fréquenter la chapelle du Centre hospitalier de soins longue durée (CHSLD) Eudore-LaBrie, annexé à l’hôpital, sans sortir dehors.

De plus, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux relogera sous peu des employés qui ne sont pas en lien direct avec la clientèle dans des locaux loués hors des murs de l’hôpital.

Ça va nous permettre de mieux localiser des intervenants cliniques ou administratifs qui ont besoin d’espace pour travailler , mentionne la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux des Îles, Jasmine Martineau.