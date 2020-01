Un Franco-Manitobain vivant en Chine dit subir les contrecoups du coronavirus

En ce moment, je suis particulièrement affecté par les conséquences du coronavirus, car je ne peux pas retourner à Beijing , dit-il.

Jean-Yves Lavoie n’est pas à sa première visite sur le territoire chinois. Il a travaillé à Shanghai comme enseignant d’anglais pendant plus d’un an et est revenu vivre un an au Canada avant de retourner à Beijing en 2019 où il fait une maîtrise en relations internationales à l’Université Renmin de la Chine.

Il explique s’être rendu à Yucheng pour passer le Nouvel An dans la famille d’une de ses amies chinoises.

Le jour que je suis parti, la sécurité dans le métro et à la gare était déjà plus élevée, et ils vérifiaient la température des passagers , relate-t-il.

Un jour après son arrivée à Yucheng, l’université lui a indiqué qu’il « doit rester où il est et ne doit pas bouger », raconte-t-il.

Pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, la province du Shandong avait suspendu des lignes d’autocars longue distance qui la relient au reste du pays.

Si M. Lavoie veut retourner à Beijing, il doit demander une permission trois jours à l'avance. Une fois dans la capitale chinoise, il doit rester chez lui durant deux semaines afin de s’assurer qu’il ne présente pas de symptôme de coronavirus et ne contamine pas les autres citoyens.

Le coronavirus a une durée d’incubation pouvant aller jusqu’à 14 jours et peut se propager avant l’apparition des symptômes. Le Franco-Manitobain rassure qu’il va bien présentement et ne présente aucun symptôme.

Comme le reste de la population, il explique qu’il porte un masque de protection faciale et respecte des règles d’hygiène des mains, tel que le recommandent les autorités sanitaires.

Il ajoute que le gouvernement local désinfecte quotidiennement les rues et vérifie la température corporelle des personnes dans les hôtels et celle des personnes qui entrent dans la ville.

Ces mesures sécuritaires rassurent M. Lavoie qui ne cache pas cependant ses inquiétudes face à la montée du coronavirus. Pour occuper son esprit et éviter de penser au pire, il dit passer beaucoup de temps avec la famille de son amie et essaie de profiter du mieux qu’il peut de la verdure de la ville.

Jean-Yves Lavoie Photo : Fournie par / Jean-Yves Lavoie

Il retournera dans la capitale chinoise quand il pourra faire le voyage [de façon] plus sûr . Je vais éviter de prendre le moindre risque , conclut-il.