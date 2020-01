Les secrets des formations rocheuses de la Gaspésie

« Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent », disait Napoléon Bonaparte à son passage en Égypte. N'en déplaise au plus célèbre des conquérants de France, 500 millions d'années nous contemplent lorsque nous portons attention aux plus anciennes formations rocheuses de la Gaspésie.

Avec son numéro intitulé Le discours de la Terre, le Magazine Gaspésie met en valeur ce patrimoine qui nous échappe parfois, peut-être parce qu’il est trop évident.

Pour comprendre cette passionnante histoire minérale (une partie du moins) on peut écouter les quatre signataires de textes sur les formations géologiques de la Gaspésie qui ont accordé des entrevues à Bon pied bonne heure.

L’histoire des formations rocheuses qui ont forgé le paysage gaspésien

La responsable des communications et rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Marie-Josée Lemaire-Caplette, les présente.

Magazine Gaspésie - Le discours de la terre Photo : Radio-Canada / Julien Desgens

Le mont Lyall

La directrice générale de la mine du mont Lyall, Danielle Duguay, explique l'origine des fameuses géodes qui font la renommée de ce site.

Agate du mont Lyall en Gaspésie Photo : Danielle Duguay

Les formations géologiques

Lorsqu'on regarde attentivement le relief du parc national Forillon et de la côte nord de la Gaspésie, on remarque des couches de roches différentes, que l'on pourrait parfois qualifier de « torturées ». Elles nous disent que la Gaspésie a voyagé et s'est transformée sur des millions d'années, explique Maxime St-Amour, chef de l'interprétation naturelle, historique et culturelle au parc Forillon de 1970 à 1998.

La roche en place en Gaspésie montre parfois de forts plissements bien visibles, surtout sur la rive nord de la péninsule. Mais en fait, toute la Gaspésie s’est soulevée en chaîne de montagnes grâce à de grandes poussées. Photo : collaboration Maxime St-Amour

L’ère de glace

Le passage des glaces a considérablement modelé le paysage gaspésien. Il y a 24 000 ans, l'immense glacier inlandsis Laurentidien recouvrait l'ensemble du Québec sauf... la Gaspésie! Elle était déjà enfouie sous son propre glacier, appelé la calotte gaspésienne, explique la géographe Myriane Houde Poirier.

La calotte gaspésienne a eu peu d'impact sur l'érosion du mont Jacques-Cartier. En revanche, les multiples glaciations l'ont modelée. Photo : Myriane Houde Poirier

Percé l’exceptionnelle

À Percé, il est possible d'observer cinq formations géologiques différentes qui racontent une histoire s'échelonnant sur 500 millions d'années. Le phénomène a d'ailleurs permis au territoire d'être désigné Géoparc mondial UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture , rappelle Isabelle Cyr-Parent, responsable sciences et éducation au Géoparc mondial de l' UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture de Percé. Elle signe un texte dans le dernier numéro du Magazine gaspésie.