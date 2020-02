Publicités canadiennes au Super Bowl, un pari difficile

Une récente décision de la Cour suprême du Canada donne des maux de tête au diffuseur Bell et aux annonceurs canadiens à l’aube du Super Bowl, selon l’agence de marketing Cossette Média.

Le mois dernier, le plus haut tribunal du pays a annulé une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui permettait aux téléspectateurs canadiens de voir les très prisées publicités américaines.

Ça n’a pas forcément laissé beaucoup de temps aux annonceurs et aux agences de se positionner sur le Super Bowl , affirme Axel Dumont, vice-président et directeur général de Cossette Média pour le Québec et l’Est du Canada.

Depuis près d’un demi-siècle, cette substitution simultanée est une caractéristique centrale du système canadien de télédiffusion. Une station qui achète les droits canadiens exclusifs pour une émission américaine peut alors exiger que les entreprises de câblodistribution et de satellite substituent les signaux du réseau américain au signal propre de la station canadienne, y compris les publicités.

Faut pas s’attendre à une grande révolution d’un point de vue de l’audience canadienne , affirme M. Dumont.

Axel Dumont, vice-président et directeur général de Cossette Média pour le Québec et l'Est du Canada. Photo : Cossette Média

Le changement de cap amène plusieurs compagnies à créer des publicités uniquement pour le marché canadien, ou alors à jouer leurs annonces américaines au Canada également.

Selon Labatt Canada, la marque de bière Budweiser jouera une annonce canadienne en partenariat avec Uber pour décourager l’alcool au volant, mais utilisera d’autres publicités aux États-Unis.

Hyundai Canada a décidé d’acheter les droits de diffusion pour montrer au Canada son annonce américaine du Super Bowl mettant en vedette les acteurs John Krasinski, Chris Evans et Rachel Dratch, ainsi que l'ex-joueur de football David Big Papi Ortiz.

Bell affirme que les téléspectateurs canadiens pourront aussi voir des publicités de SkipTheDishes, BMW Canada et Maple Leaf Foods.

7,5 millions de Canadiens attendus au rendez-vous

Si certains seront déçus de ne pas pouvoir surfer entre Bell et les chaînes américaines, Cossette Média anticipe que bien des Canadiens regarderont tout de même le Super Bowl pour encourager les Chiefs et son joueur québécois Laurent Duvernay-Tardif.

Selon les prévisions de l’agence de marketing, quelque 7,5 millions de Canadiens suivront la grande finale de la Ligue nationale de football, dimanche.

Ça va être une opportunité à terme pour les annonceurs, ça, c’est certain, mais peut-être pas cette année. Axel Dumont, vice-président et directeur général de Cossette Média pour le Québec et l’Est du Canada

Aux États-Unis, le coût d'une publicité de 30 secondes avec le diffuseur Fox coûte environ 5,5 millions de dollars américains. C'est environ 40 fois le prix demandé au Canada, selon Cossette Média.

L’agence anticipe que la décision de la Cour suprême permettra aux diffuseurs canadiens – Bell pour l’instant – de rapatrier les Canadiens, et que les espaces publicitaires vendus à l’occasion du Super Bowl prendront de la valeur au fil des années.