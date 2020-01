Les bénéfices de la pétrolière Impériale ont chuté à la fin de 2019

Le bénéfice pour les actionnaires était donc de 0,36 $ de profit par action pour le semestre finissant le 31 décembre 2019, alors qu'il s’élevait à 1,08 $ en 2018.

Les investissements récents fournissent une base solide à l'Impériale pour continuer à augmenter les dividendes et à offrir de la valeur à nos actionnaires. Brad Corsen, président et directeur général de l'Impériale

Malgré ce résultat, Brad Corson, le président et directeur général de l'entreprise, est positif. Il reconnaît que l’année 2019 a été marquée par des changements significatifs pour l’industrie. Dans ce contexte, nos résultats montrent la force et la résilience de notre modèle commercial équilibré et intégré. Avec les activités d’exploitation, nous avons généré des liquidités qui atteignent 4,4 milliards de dollars pour 2019, le plus élevé en cinq ans , affirme ce dernier.

En revanche, les revenus de la pétrolière s’élèvent à 8,16 milliards de dollars pour le semestre, soit 270 000 dollars de plus qu’au même moment en 2018.

Des points positifs

Du côté des activités en amont (exploration, développement et production), les bénéfices s’élèvent à 1,3 milliard de dollars en 2019, alors que celles-ci avaient connu une perte de 138 millions de dollars en 2018. L’entreprise attribue ce gain à la réduction des impôts accordée par la province.

Les bénéfices du secteur en aval (raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, points de vente au détail et réseaux de distribution du gaz naturel) sont de 961 millions de dollars, ce qui représente une baisse par rapport aux 2,3 milliards de dollars en 2018.

L'entreprise explique cette baisse par des marges plus basses des vérifications comptables.

En 2019, la production de pétrole brut et d'équivalents s’élevait, en moyenne, à 398 000 barils par jour, atteignant son niveau le plus élevé depuis plus de 25 ans.