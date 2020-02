Hausse probable du taux de plomb dans l’eau de Thunder Bay

Bien que l’utilisation de l’hydroxyde de sodium soit efficace pour réduire les niveaux de plomb, on a reçu de plus en plus de rapports faisant état de fuites dans les tuyaux qui nécessitent un examen plus approfondi , indique dans un communiqué la Ville, qui veut ainsi évaluer de nouveaux moyens de réduire la corrosion des tuyaux de plomb.

La municipalité affirme que le ph de l’eau reviendra donc à son niveau de 2017, soit celui qui existait avant l'utilisation de l’hydroxyde de sodium.

Les résidents disposant de tuyaux de raccordement en plomb, de robinetteries en laiton et plomb ou de soudures au plomb peuvent s’attendre à une augmentation des niveaux de plomb mesurés à leur robinet, indique la Ville.

Dans les prochaines semaines, les clients raccordés à des canalisations en plomb recevront des informations supplémentaires sur ce changement et recevront gratuitement un filtre à eau potable pendant un an , a déclaré Michelle Warywoda, directrice de la division Environnement de la Ville de Thunder Bay.

Il est important que les clients utilisent le filtre fourni, car le plomb présent dans l’eau potable peut présenter des risques importants pour la santé. C’est particulièrement important pour les foyers avec des enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes ou celles qui prévoient une grossesse. Michelle Warywoda, directrice de la division Environnement de la Ville de Thunder Bay

La Ville indique qu'elle travaille de près avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et le Bureau de santé du district de Thunder Bay.

Le remplacement de ces conduites demeure la priorité de la Ville, mais cela prendra plusieurs années pour le faire.