Un homme en attente d’un rein cherche un donneur à l'aide d'un panneau publicitaire

Le panneau, planté à l’entrée de la ville de Drumheller, au nord-est de Calgary, est difficile à manquer. L’affiche géante montre une photo de Jim Lomon souriant, son numéro de téléphone et la phrase : Jim a vraiment besoin d’un donneur de rein.

Le père de famille âgé de 54 ans est atteint de la maladie de Berger, une maladie auto-immune atteignant les reins. Il a déjà subi 3 greffes de rein au cours de sa vie. La dernière remonte à 2000.

C’est très démoralisant de dépendre d’une machine pour rester en vie. Jim Lomond

L’homme qui vit avec sa femme et ses deux filles adolescentes dans le village de Carbon, près de Drumheller, passe près de 30 heures par semaine en hémodialyse. Son groupe sanguin, B négatif, est très rare, ce qui complique la recherche d’un donneur.

Je fais la dialyse cinq fois par semaine. Cela prend six heures à chaque fois , explique-t-il.

Jim Lomond passe près de 30 heures par semaine à faire de la dialyse chez lui. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Une communauté solidaire

L’idée d’ériger un panneau publicitaire est venue de l’équipe de football de sa fille. L’équipe de hockey junior A de la ville a quant à elle décidé de payer pour l'installation d’un autre panneau publicitaire dans l’aréna municipal.

Nous avons fait la même chose l’année dernière pour un autre membre de la communauté qui avait besoin d’un rein et ça a fonctionné. Notre aréna attire des milliers de personnes. Nous avons donc pensé que ce serait une bonne façon d’aider Jim , raconte Dustin Edwards, le directeur commercial de l’équipe de hockey junior A Drumheller Dragons

Selon lui, le panneau a coûté 2000 $ et a été payé avec le budget de l’équipe. Il assure que le panneau restera en place jusqu’à ce que Jim trouve un rein.

Fred Makowecki, de l'entreprise Image Crafter Signs, à Drumheller, affirme quant à lui qu'un panneau publicitaire comme celui placé à l'entrée de la ville coûte entre 1500 $ et 2000 $, puis 200 $ de location par mois.

Ça me rend très heureux de voir qu’il y a tant de bonnes personnes dans ce monde , confie Jim Lomond, qui espère que son cas sensibilisera les Albertains au don d'organes.

Il y a tellement de gens et d'enfants dans ma situation , déplore-t-il.

Pas un cas isolé

D’autres personnes en attente d’un don d’organe ont déjà utilisé ce genre de méthode afin de trouver un donneur.

En 2015, le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, qui avait besoin d’une greffe de foie, avait lancé un appel au public pour trouver un donneur. Plus de 500 personnes s’étaient portées volontaires pour faire don d’une partie de leur foie.

Je suis vraiment triste de voir que les gens doivent se résoudre à faire de la publicité pour trouver un donneur d’organe , affirme James Breckenridge, président directeur général de la Canadian Transplant Society, en Ontario.

Selon lui, plus de 3000 personnes sont présentement en attente d’un rein au Canada.

Les reins sont l’organe le plus en demande au Canada parce que les gens font de plus en plus d’embonpoint, ce qui peut les mener à faire du diabète et à souffrir de maladies rénales , explique-t-il.

Même si le temps d'attente pour obtenir un rein peut aller jusqu’à 7 ans, selon James Breckenridge, Jim Lomond espère que la campagne publicitaire portera ses fruits.

Cela me donne beaucoup d’espoir , dit-il.

Avec des informations de La Presse canadienne