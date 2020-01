Accoucher chez soi avec des sages-femmes dans la Baie-des-Chaleurs

Accoucher à la maison avec l’accompagnement de sages-femmes est désormais possible dans la Baie-des-Chaleurs, grâce à l’embauche récente d’une deuxième sage-femme au CISSS de la Gaspésie.

C'est un besoin de la population qui a été nommé que d’avoir accès à l'accouchement à domicile, soutient la sage-femme et responsable du service au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Véronique Gauthier. Le fait qu'il y ait une sage-femme supplémentaire qui s'est ajoutée à mon équipe, ça permet, quand on est toutes les deux de garde, de répondre à ce besoin.

En plus de la présence des deux sages-femmes, d’autres conditions doivent être respectées pour pouvoir accoucher à la maison. La résidence doit notamment être jugée sécuritaire et être située, au maximum, à une trentaine de minutes de route de l’Hôpital de Maria.

L’entrée en poste de la deuxième sage-femme permet aussi d’éviter la rupture du service lors de congés et d’offrir l’accompagnement à quatre fois plus de femmes dans la Baie-des-Chaleurs.

Puisque Véronique Gauthier partage son temps entre ses patientes et l’administration du service, la sage-femme est en mesure de suivre une dizaine de familles. Elle estime qu’avec l’arrivée de sa nouvelle collègue, une quarantaine de femmes pourront être accompagnées pendant leur grossesse et dans les semaines suivant la naissance de leur enfant.

Le collectif Accès sages-femmes de la Baie-des-Chaleurs, qui a milité pendant plus de dix ans pour l'implantation du service, se réjouit de la nouvelle.

La porte-parole de l’organisation, Marie-Josée Racine, espère qu’une autre sage-femme soit embauchée sous peu dans la région. Pour que le service soit pleinement déployé et viable, ça va prendre une équipe de trois sages-femmes, explique-t-elle. On ne veut pas que les sages-femmes s’épuisent.

Un lieu pour accoucher hors de l’hôpital

Lorsque l’équipe sera complétée, le collectif aimerait qu’un lieu d’accouchement soit mis en place dans la Baie-des-Chaleurs, pour permettre à des femmes de l’extérieur ou dont la résidence est trop loin de l’hôpital d’accoucher avec des sages-femmes.

On ne vise pas une maison de naissances proprement dite, parce que le volume de naissances n'est pas assez important, souligne Marie-Josée Racine. Il faut être très imaginatif en Gaspésie, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle qui existe actuellement qui peut répondre aux besoins de la Gaspésie. On doit être novateur.

La porte-parole du collectif Accès sages-femmes de la Baie-des-Chaleurs croit que ce modèle pourrait ensuite servir d’exemple à d’autres régions, comme la Côte-Nord et certains secteurs du Bas-Saint-Laurent, qui ont des réalités similaires.

Avec les informations d'Isabelle Larose