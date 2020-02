L’Université de l'Ontario français lance sa propre revue scientifique

Un peu plus d’un an avant l’ouverture officielle de ses portes, l’Université de l’Ontario français (UOF) lance sa première revue académique.

La revue Enjeux et société, une revue décrite comme étant avant tout francophone et transdisciplinaire , a lancé son premier numéro publié en français et diffusé en libre accès.

Celui-ci traite notamment d’enjeux de mobilité urbaine.

Sous la supervision de la professeure de l'Université du Québec à Trois-Rivières ( UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières ) Sylvie Miaux, le premier opus dit faire une lecture des changements qui s’opèrent au cœur de nos villes tant en termes d’aménagement, de création, de sensibilisation et de façon d‘habiter l’espace urbain .

Jason Luckerhoff, vice-recteur au développement des programmes et des savoirs à l’ UOFUniversité de l'Ontario français , affirme que la revue Enjeux et société peut compter sur une équipe expérimentée dans le domaine de la publication scientifique.

Jason Luckerhoff, vice-recteur au développement des programmes de l'Université de l'Ontario français. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Enjeux et société est née de la revue Approches inductives : Travail intellectuel et construction des connaissances, une revue scientifique traitant de la méthode scientifique, qui a été publiée pendant cinq ans.

L’équipe de publication, basée à l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , qui travaille déjà avec des scientifiques à l’international restera donc en place malgré le changement de vocation.

Les sujets de la revue vont cependant s’étendre pour inclure des thématiques de recherches qui sont les créneaux d’excellence de l’ UOFUniversité de l’Ontario français .

Thématiques traitées par la revue Enjeux et société : Pluralités humaines

Cultures numériques

Environnements urbains

Économie mondialisée

Innovation pédagogique

Approches inductives

Pour Jason Luckerhoff, il est très important pour l’ UOFUniversité de l’Ontario français de se doter d’une revue scientifique avant même l’arrivée des premiers élèves sur les bancs de l’école.

C’est primordial, explique-t-il. Car on affirme ce qu’on va être comme université .