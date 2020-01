Quatre ans et demi de prison pour l'ex-influenceur Carlos Desjardins

Carlos Desjardins a écopé d'une peine de prison de quatre ans et demi, vendredi matin au palais de justice de Québec. L'ex-influenceur sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation de leurre informatique, production de pornographie juvénile, extorsion et agression sexuelle.