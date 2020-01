Nintendo confirme qu’il n’y aura pas de Switch Pro en 2020

Des rumeurs voulant que Nintendo annoncerait bientôt une version plus puissante de sa console hybride à succès nommée Switch Pro persistaient depuis plusieurs mois.

Des médias spécialisés en jeux vidéo spéculaient qu’une telle machine permettrait à Nintendo de mieux compétitionner avec Microsoft et Sony, qui prévoient offrir leurs consoles de prochaine génération vers la fin de l’année.

Veuillez noter que nous n’avons pas l’intention de lancer une nouvelle Nintendo Switch en 2020 , a dit le PDG de l’entreprise dans une conférence téléphonique avec des actionnaires, tout en rappelant l’importance pour Nintendo de communiquer l’attrait de [leurs] deux modèles de Switch au public.

Nintendo vend depuis septembre dernier un modèle plus compact et exclusivement portatif de la Switch baptisé Switch Lite. Elle se vend à 260 $, tandis que le modèle originale de la console, qui peut également se brancher à une télévision, coûte 400 $.

Sony et Microsoft offrent tous les deux des versions améliorées de leurs consoles : la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X.

Mieux vendue que la SNES

Le fait que la Switch soit moins puissante que les consoles déjà existantes de ses compétiteurs ne l’empêche pas de se vendre comme des petits pains : on apprenait cette semaine qu’elle avait franchi le cap des 50 millions de consoles vendues, éclipsant déjà la Super Nintendo après moins de trois ans sur le marché.