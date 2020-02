Claire Bélanger-Parker se joint à un groupe militant contre la traite de personnes

En tant que gestionnaire dans le milieu événementiel, la Réginoise Claire Bélanger-Parker veut poser des gestes concrets et informer les gens afin qu’ils soient mieux outillés pour repérer les victimes potentielles de trafic d'êtres humains.

C’est pourquoi elle s’est jointe à l’organisme torontois Meeting Professionals Against Human Trafficking (MPAHT), un regroupement bénévole de professionnels de l'hôtellerie et de l’événementiel militant contre la traite de personnes.

Elle devient ainsi la première représentante de l’Ouest canadien à se joindre à l’organisme établi à Toronto.

Ce n’est pas seulement dans les grands hôtels qu’il faut garder l’oeil ouvert, affirme celle qui est présidente-directrice générale du Groupe Gestion CNT, à Regina. On parle des événements aussi majeurs qu'Agribition ou Farm Progress Show, à Regina, qui accueillent des visiteurs internationaux.

J’ai vécu des expériences où j’avais un bureau dans un hôtel et où un visiteur d’un pays étranger est entré et m’a demandé le service de jeunes femmes. Ces choses-là se passent et ça arrive au quotidien dans l’événementiel , explique-t-elle.

En rejoignant les rangs de MPAHTMeeting Professionals Against Human Trafficking , Claire Bélanger-Parker souhaite pouvoir faire des gestes concrets dans l'espoir de sauver une victime de trafic de personnes.

Pour moi, c’est un peu d’éduquer les gens autour de moi, que ce soit les conseils d’administration des associations avec lesquelles je travaille, que soit les délégués que j’accueille quand je travaille dans les conférences ici et à travers l’Amérique du Nord , dit-elle.

Elle souhaite montrer à ces derniers quels sont les signes qui permettent de détecter les victimes et leur présenter l’application mobile TrafficCam. Cette application permet de téléverser des photos de chambres d’hôtel qu’on visite, afin d’aider les autorités à repérer les établissements où des personnes ont été exploitées.

Selon Statistique Canada, le nombre de cas de traite de personnes signalés aux autorités policières s’élevait à 1099 au pays, entre 2009 et 2016. La majorité des cas ont été enregistrés en Ontario et au Québec.