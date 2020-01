Une famille saskatchewanaise victime de fraude pourra récupérer son argent

La famille Johnson, qui possède une terre près de Peebles, à l’est de Regina, peut ainsi pousser un énorme soupir de soulagement puisque la Banque de Montréal remboursera la totalité de la somme perdue.

Il y a encore quelques détails à régler, mais on est certainement soulagé , note l’une des propriétaires de la ferme, Laurie Johnson.

Cette dernière ajoute que la famille continue de recevoir de nouvelles informations relativement à l’ampleur de la fraude, mais aussi par rapport aux moyens utilisés par les malfaiteurs pour soutirer de l’argent à leurs victimes.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’escroquerie dont a été victime la famille Johnson ne représente pas un cas isolé dans la province. Des situations similaires ont aussi été rapportées aux autorités dans les régions de North Battleford, Moose Jaw et Broadview, bien qu’aucun lien n’ait encore été fait entre les différents incidents.

Les fraudeurs accèdent aux informations bancaires de plusieurs Saskatchewanais après avoir volé des informations sur le numéro de téléphone et sur l’identité de ces personnes, notamment. Ces données personnelles sont majoritairement obtenues par le biais des réseaux sociaux, indique la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les malfaiteurs utilisent par la suite ces informations pour s'abonner auprès d’une compagnie de téléphonie mobile différente. Une fois la ligne active, ils demandent à ce que le numéro de téléphone soit transféré auprès de l’opérateur d’origine, pouvant ainsi voir des données supplémentaires, comme les informations bancaires.

Un soutien qui fait du bien

Depuis qu’elle a été victime de ce stratagème, la famille Johnson a partagé cette mauvaise expérience sur les réseaux sociaux afin de faire connaître ce type de fraude aux Saskatchewanais.

Laurie Johnson dit avoir reçu beaucoup de soutien au cours des derniers jours, ce qui a aidé sa famille à traverser cette période difficile.

Chaque message de soutien [à notre endroit] nous touchait beaucoup , déclare-t-elle.

De son côté, le directeur des communications de la compagnie de télécommunications SaskTel, Greg Jacobs, a déclaré dans une entrevue plus tôt cette semaine que le type de fraude dont a été victime la famille Johnson devient de plus en plus fréquent, mais que la Saskatchewan n’était habituellement pas un territoire fortement touché par le phénomène.

La compagnie saskatchewanaise dit toujours poursuivre son enquête et s’affaire à trouver des façons d’empêcher que ce type de fraude se reproduise.

Une enquête de la GRCGendarmerie royale du Canada est elle aussi en cours.

Avec les informations de Morgan Modjeski