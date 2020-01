La fameuse machine serait en fin de compte une façon pour le groupe virtuel britannique de se libérer des contraintes du cycle typique des sorties d’album, selon le Rolling Stone. Gorillaz lancera donc des titres individuels tout au long de l’année, sans calendrier.

Comme c’est souvent le cas, le groupe s’est entouré de collaborateurs pour Momentary Bliss, qui met de l’avant le talent du rappeur britannique Slowthai et du duo punk Slaves.

Le vidéoclip montre l'enregistrement de la chanson en studio, en compagnie des quatre personnages animés (2D, Murdoc, Russell et Noodle) qui façonnent l’identité visuelle du groupe depuis leurs débuts.

Gorillaz est l’un des multiples projets de Damon Albarn, chanteur du groupe de britpop Blur. Il est accompagné de son ami Jamie Hewlett, graphiste et bédéiste britannique qui s'occupe de toute la facture visuelle du groupe. Leur dernier album The Now Now a été lancé le 29 juin 2018.