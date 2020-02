Un festin inuit en prison

« Aujourd'hui, je me suis senti chez nous. J'ai oublié que j'étais incarcéré », laisse échapper Tania avec émotion, dans sa langue maternelle, l’inuktitut. Ce détenu fait partie des 19 hommes incarcérés d’origine inuit qui ont accepté de nous ouvrir une porte sur leur culture culinaire, à visage découvert.

C’est pourtant le même Tania qui, deux jours plus tôt, était formellement opposé à la réalisation de notre reportage à l’établissement de détention de Saint-Jérôme.

Tania est maintenant tout sourire. Il discute avec ses camarades, réunis en cercle, dans la salle de classe qui fait office de lieu de rassemblement. Un agent correctionnel veille au grain tout en se faisant discret.

C’est le moment tant attendu. Depuis des mois, Tania et les autres détenus rêvent en effet de ce repas très particulier qu’ils appellent... le festin. Ils sont venus il y a trois mois et j’avais déjà hâte à la prochaine fois , souligne Lussier, fébrile.

Pour l’occasion, la table est mise façon inuit. De grands cartons tapissent le plancher. Cette façon de faire est le reflet d’une pratique ancestrale où les Inuit mangeaient à même le sol de leur igloo. Quand on mange sur des cartons par terre, tout le monde est invité! s’exclame Tania.

Ne cherchez pas les ustensiles. Sécurité oblige, en milieu carcéral, les couteaux n’ont pas leur place. Des morceaux de poisson et de viande prédécoupés sont ainsi déposés sur le sol, sans artifice. Du poisson et de la viande crue, gelée, en guise de repas. Pour des Halunaks, des Blancs du Sud comme nous, la scène est un peu surprenante.

La nourriture des Blancs est cuite. La nôtre, on la préfère gelée. Je la préfère gelée et crue pour garder le goût authentique. Patrick, un détenu inuk au moment du tournage

Patrick, un détenu inuk au moment du tournage. Photo : Radio-Canada

Patrick est le premier détenu du groupe à avoir accepté notre proposition. Fier de ses origines inuit, il souhaite partager sa culture avec nous.

Ce festin signifie beaucoup pour nous. On se regroupe et ça nous rend plus forts. Ça représente ce que nous sommes. Patrick, un détenu inuit au moment du tournage

Aujourd’hui rassemblés comme des frères, ces détenus vont nous faire découvrir un univers culinaire digne de leurs ancêtres. L’événement nous passionne. Nous les pressons de questions. Mais après un moment, nous sentons que l’impatience les gagne. Ou peut-être est-ce simplement la faim. Si vous permettez, je vais manger maintenant! nous interrompt Tania, suscitant chez ses camarades un éclat de rire. Niriliqta! (Mangeons!)

Un groupe de détenus inuit participent à ce qu'ils appellent « le festin », à l'établissement de détention de Saint-Jérôme. Photo : Radio-Canada

Devant nous, des hommes dévorent avidement des parts de caribou et de nageoires de béluga, qui comptent parmi les sources de protéines préférées des Inuit. Ils se laissent également tenter par la peau et le gras de baleine, le fameux mattaq.

L’omble de l’Arctique, aussi appelé omble chevalier, fait également des heureux. Ce poisson qui fraie dans les eaux du Nord-du-Québec fait partie des habitudes alimentaires, tout comme le reste du festin fourni par des chasseurs et des pêcheurs du Nunavik. Une nourriture familière et réconfortante pour eux : C’est ce qu’on mange depuis l’enfance. Et ça nous manque énormément , explique Patrick.

Nos ancêtres ne mangeaient pas la nourriture des Blancs. Nous suivons la tradition , renchérit un autre détenu.

Pour accompagner le repas : le misiraq, une huile obtenue par la fermentation de gras de mammifère marin comme le phoque, la baleine ou le béluga. Une huile qui sert de sauce ou de condiment.

Le misiraq, c’est comme de la sauce soya. On y trempe notre nourriture. J’aime le misiraq de ma grand-mère. C’est comme pour vous, le spaghetti de votre grand-mère! dit Patrick en riant.

La confiance, ça se gagne

Voir ces hommes détendus et libres dans leurs propos est aussi beau que rassurant pour nous. Car la partie n’était pas gagnée d’avance; il fallait gagner leur confiance.

Les détenus rencontrés la première fois dans leurs unités de vie, deux jours avant le tournage, étaient pour la plupart timides et silencieux. Hommes de peu de mots, les Inuit ont cependant le rire facile.

Ainsi, pour tenter d’établir le dialogue, nos efforts maladroits mais sincères en inuktitut ont eu raison de la méfiance initiale de certains. Nous leur avons aussi expliqué que notre reportage ne visait pas à raconter leur histoire personnelle ni les motifs de leur détention. Nous sommes ici pour en apprendre davantage sur leur patrimoine culinaire. Point.

Malgré nos arguments, Tania s’est alors montré intraitable en manifestant ouvertement son mécontentement face à notre présence. Il régnait alors dans la pièce un silence de plomb.

Au fil de la rencontre, l’atmosphère s’est détendue. Les hommes se sont montrés curieux et ouverts, voire intéressés par notre projet. Patrick, particulièrement.

N’empêche. Allait-il y avoir une seule âme incarcérée qui se pointe au rendez-vous, sachant qu’elle allait être vue et reconnue d’un large public? Le jour du festin, nous avons pourtant été agréablement surpris de voir apparaître non pas 1, 2 ou 3 mais bien 19 hommes inuit… dont Tania.

Tania, un détenu inuk, au moment du tournage. Photo : Radio-Canada

Comment nous avons eu la clé de la prison

N’entre pas qui veut en prison. Encore moins une équipe journalistique de quatre personnes munie d’équipements de tournage.

Avant notre première rencontre avec les détenus, il y a eu les démarches auprès des autorités qui ont duré plus d’un mois. Le ministère de la Sécurité publique devait d’abord donner son accord, ce qui n’a pas été une mince affaire.

D’entrée de jeu, le responsable des médias nous a informés que son service reçoit entre 5 et 10 demandes d’entreprises de presse ou de communication par semaine, lesquelles sont presque systématiquement refusées. Il fallait donc être convaincants.

Nous avons notamment fait valoir le fait qu’un tel reportage viendrait mettre en valeur l’occasion que le service correctionnel donne à ces détenus de garder vivante leur culture culinaire, et ce, même derrière les barreaux.

Ce qui semble avoir joué en notre faveur, c’est d’avoir proposé un projet clé en main, en identifiant au préalable un établissement de détention favorable aux médias. Avant même le feu vert donné par le ministère de la Sécurité publique, les liens avec le personnel du centre de détention étaient déjà établis, et nos intentions, clairement identifiées.

Nous nous sommes également familiarisés avec les joueurs qui gravitent autour de ce programme de repas traditionnel en prison : la Société Makivik, l’homme qui commande la nourriture auprès des pêcheurs et chasseurs du Nunavik, le transporteur des marchandises, le boucher spécialisé en coupe de viandes sauvages, les aînés du Nunavik, les interprètes inuit.

Ne restait plus que l’enquête sur nos antécédents judiciaires. Sans compter, bien entendu, la rencontre préalable avec les détenus.

Le relationniste de presse du ministère de la Sécurité publique avait l’air presque aussi content que nous au moment de nous annoncer la bonne nouvelle : C’est une première! a-t-il dit, lui-même étonné.

Au point de vue opérationnel, logistique et de sécurité, c’est toute une organisation , a-t-il ajouté.

À l’origine, le ministère nous proposait un maximum de 30 minutes de tournage. Fort heureusement, le contact avec le personnel de l’établissement de détention de Saint-Jérôme a été si positif que nous avons eu carte blanche.

Un festin pour le corps et l'esprit

Chez les Inuit, le festin est un moment sacré pour le corps, mais aussi pour l’esprit. Lucassi Eachalook, Inuk du Nunavik âgé de 77 ans, invite les détenus au recueillement. À ses côtés, Christina Eatook Putulik, 67 ans.

Les deux aînés ont parcouru 1400 km en avion pour venir offrir leur enseignement et animer le repas. La nourriture a été bénie et appréciée. Ça va leur donner de la force pendant un mois , explique Lucassi.

Des aînés inuit, Lucassi Eachalook et Christina Eatook Putulik, animent la prière en présence des détenus. Photo : Radio-Canada

Tania, Patrick, Lussier et les autres reçoivent rarement de la visite du Nord. Incarcérés à des milliers de kilomètres de leur famille, ils n’ont pas l’occasion de voir leurs proches.

La distance et l’isolement pèsent lourd. Comme vous savez, les Inuit sont incarcérés très très loin de leur milieu d’appartenance. Il y a vraiment un déracinement qui est associé à ça , explique Justine Hattem, criminologue et agente de probation responsable de la liaison nordique, à l’établissement de détention de Saint-Jérôme.

Dans ce contexte, les aînés représentent une partie de leur chez-eux, leur Nunavik. Leur présence se veut réconfortante.

Ça nous fait plaisir d’apporter de la nourriture traditionnelle parce que ça leur manque. On est contents de les aider. Christina Eatook Putulik, une aînée inuk

La venue des aînés marque aussi une rupture avec le régime alimentaire habituel et la routine de ces hommes en prison. Nous autres, on attend tous que les aînés s'en viennent. On est contents au boutte parce qu'on sait qu'on va manger comme du monde. Ce n’est pas de la cochonnerie , se permet de dire Lussier, le seul détenu du groupe qui parle français.

Lussier, un détenu inuk qui mange du caribou. Photo : Radio-Canada

T'as ben plus de protéines. C'est bien meilleur et t'as pas faim , ajoute-t-il en engloutissant sa bouchée de caribou.

Avec cette nourriture, je ne suis pas inquiet, je peux me rendre jusqu’à demain sans manger , conclut Tania, satisfait. De quoi en oublier les barreaux.

Le temps passe. L’heure du thé arrive, marquant la fin du repas. Nous discutons avec les aînés qui commencent à ressentir la fatigue du voyage.

Et pourtant, leur journée est loin d’être terminée. Ils sont attendus pour une tournée des autres secteurs de la prison, où des détenus inuit ont été retenus en raison de contraintes sécuritaires. Lucassi et Christina vont leur remettre leur repas traditionnel en mains propres, profitant de l’occasion pour échanger avec eux.

Depuis plus de 10 ans au Québec, des aînés du Nunavik viennent rendre visite aux détenus inuit dans les établissements tant provinciaux que fédéraux. Les festins leur permettant de déguster leur nourriture traditionnelle sont organisés quelques fois par année.

C’est sûr que ce n’est pas le milieu le plus chaleureux, le milieu carcéral , nous confie l’agente de probation Justine Hattem. Mais je pense que de manger entre eux, ça leur permet peut-être d’oublier, pendant un instant, où ils sont. [...] Ça met un baume pas juste sur le fait d’être privés de leur liberté, mais aussi d’être loin de leur milieu [...] coupés de leur culture .

Justine Hattem, criminologue et agente de probation responsable de la liaison nordique, à l’établissement de détention de Saint-Jérôme. Photo : Radio-Canada

C’est avec la fierté dans les yeux que les hommes incarcérés nous quittent. Dix-neuf poignées de main bien senties. L’émotion est palpable. Il s'est réellement passé quelque chose dans cette salle de classe.

Justine Hattem l’a bien remarqué elle aussi. La présence de la caméra a permis aux détenus de se rendre compte qu’ils ont des choses à dire et qu’ils existent, au-delà de leurs actes répréhensibles.

Aux dires de la criminologue, notre passage a eu une incidence sur leur estime de soi et également sur la cohésion du groupe.

Pour la réhabilitation, ce n’est pas négligeable.

Nakurmik. Merci à vous, Tania, Patrick, Lussier et les autres.